Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, как проходит его самоизоляция в Версале, куда он отправился, получив положительный результат на коронавирус.

Макрон сам записал селфи-видео. Он говорит, что чувствует себя нормально, но работа движется медленною

«У меня те же симптомы, что и в четверг: утомляемость, головные боли, сухой кашель», — перечислил французский лидер.