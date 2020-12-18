Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, как проходит его самоизоляция в Версале, куда он отправился, получив положительный результат на коронавирус.
Макрон сам записал селфи-видео. Он говорит, что чувствует себя нормально, но работа движется медленною
«У меня те же симптомы, что и в четверг: утомляемость, головные боли, сухой кашель», — перечислил французский лидер.
December 18, 2020
«Я в порядке», — заверил он и поблагодарил граждан за слова поддержки и призвал их к осторожности.
Глава государства заявил, что действовал в соответствии с инструкциями по охране здоровья с тех пор, как узнал, что заразился вирусом. «Получив положительный результат, я немедленно самоизолировался <...>. Я зарегистрировался на TousAntiCovid — наконец, я зарегистрировал код этого теста, чтобы приложение могло сообщать его всем моим контактам, которые оно могло бы идентифицировать», — сказал Макрон.
О болезни президента стало известно накануне, 17 декабря. Макрон уединился в своей загородной резиденции «Лантерн» на территории версальского дворцового комплекса. Владимир Путин прислал своем коллеге телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления.