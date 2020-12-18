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Знаменитый Берлинский кинофестиваль в 2021 году разделится на две части

Берлинский международный кинофестиваль частично пройдёт в онлайн формате. Об этом организаторы 18 декабря заявили на странице в Twitter.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса было решено провести смотр в два этапа. С 1 по 5 марта тематические встречи и обсуждения для представителей киносферы организуют в сети. А в июне 2021 года зрителей ждут показы избранных картин на открытом воздухе и в кинотеатрах. Изначально планировалось, что фестиваль пройдет в очном режиме в феврале.

Берлинале проводится ежегодно с 1951 года, до 1978 года показы проходили в летнее время, после этого — зимой. В августе 2020 года стало известно о том, что 71-ый Берлинский кинофестиваль меняет правила из соображений гендерной нейтральности: вместо призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль победителям будут вручать статуэтки за лучшую ведущую роль и лучшую роль второго плана.

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