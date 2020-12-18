Под Петербургом в квартире пожилого охотника воспламенилась банка с похором. Пострадал ребёнок

Полицейские устанавливают обстоятельства госпитализации ребёнка под Петербургом. Об этом 18 декабря «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.



Как говорится в сообщении главка, минувшим днём 12-летнего мальчика доставили в больницу из квартиры жилого дома в городе Кингисепп, расположенного в Ленобласти. Врачи диагностировали у ребёнка ожоги рук и груди, заключив, что он находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, в квартире по неустановленной причине произошло воспламенение банки с порохом. Указанная жилплощадь принадлежит пожилому мужчине, который занимается охотой. Кем он приходится пострадавшему — не уточняется.