FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Под Петербургом в квартире пожилого охотника воспламенилась банка с похором. Пострадал ребёнок

Полицейские устанавливают обстоятельства госпитализации ребёнка под Петербургом. Об этом 18 декабря «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.

Как говорится в сообщении главка, минувшим днём 12-летнего мальчика доставили в больницу из квартиры жилого дома в городе Кингисепп, расположенного в Ленобласти. Врачи диагностировали у ребёнка ожоги рук и груди, заключив, что он находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, в квартире по неустановленной причине произошло воспламенение банки с порохом. Указанная жилплощадь принадлежит пожилому мужчине, который занимается охотой. Кем он приходится пострадавшему — не уточняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний