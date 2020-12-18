Как сообщает 18 декабря зоозащитная организация «Амурский тигр», специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками настигли представительницу семейства кошачьих с разрешения Службы охотничьего надзора, поскольку тигрица не раз с начала декабря 2020 года выходила в местные сёла.

«От местных жителей поступила информация, что тигрица задавила очередную собаку, но есть ее не стала, так как была спугнута людьми. На место немедленно отправились специалисты конфликтной группы, которые, обнаружив труп собаки, организовали засаду, надеясь на возвращение тигрицы к добыче. Так и вышло: спустя некоторое время хищница вернулась, и специалисты ее отловили. После чего организовали ее доставку в Центр реабилитации тигров и других редких животных в с. Алексеевка», — рассказал Алексей Суровый.

Животное привезли в реабилитационный центр, где его осмотрел ветеринар, специалисты взяли анализы.



По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигрице не более двух лет, она находится в хорошей физической форме. Хищница только недавно рассталась с матерью и начала свою взрослую жизнь, но «оказалась в районе с очень низкой численностью копытных животных, да еще и в зимний период», поэтому переключилась на собак.



После получения результатов анализов специалисты протестируют тигрицу на умение охотиться. «Если эти тесты пройдут успешно, то тигрица вернется в дикую природу в районе с высокой плотностью копытных животных, где не будет испытывать проблем с естественными объектами питания», — говорит Армалиев.

