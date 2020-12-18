Самыми частыми авариями на М-11 являются наезды на препятствие, отмечают в компании. Обычно автомобили врезаются в барьерное ограждение, изредка — в шлагбаум на пункте оплаты. К примеру, в январе 2020 года на трассе зафиксировали 36 ДТП, из них один «перевертыш», три наезда на стоящее транспортное средство, 7 столкновений и 25 наездов на препятствие.

Коэффициент аварийности на платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» за 2020 год снизился в два раза. Если в январе он составлял с 7,2 аварии на 100 тысяч автомобилей, то в октябре — уже 3,5 на 100 тысяч машин, сообщает 18 декабря пресс-служба ООО «Магистраль двух столиц». Для сравнения: в Петербурге на 100 тысяч машин в среднем происходит 191 ДТП, а в Ленобласти — 283.

Чаще всего водители устают, засыпают за рулем и врезаются в ограждение. Именно поэтому им рекомендуют каждые 2 часа съезжать на площадку отдыха, чтобы отдохнуть и немного размяться. Второй самой распространенной причиной аварий является невнимательность, к примеру водители отвлекаются на сообщения, фотографируют дорогу, а то и вовсе смотрят фильмы.

Низкую аварийность в компании связывают прежде всего с оснащением трассы: магистраль освещена, 4-метровая разделительная полоса безопасности практически исключает столкновения встречного транспорта, от появления на дороге животных защищает 2-метровое сетчатое ограждение. Также на трассе работают аварийные комиссары, которые приезжают на место в течение 15 минут. С января по ноябрь они приезжали к 434 водителям, попавшим в аварию, и 1744 водителям, у которых сломался автомобиль.

В ООО «Магистраль Северной столицы» тоже отметили снижение аварийности на подведомственном им Западном скоростном диаметре в Петербурге. С января по сентябрь обще число ДТП на магистрали снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 20%, а пострадавших стало меньше на 70,9%. В компании отмечают, что этому поспособствовали камеры фото- и видеофиксации нарушений, которые побуждают водителей соблюдать скоростной режим.