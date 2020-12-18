Средний срок ипотеки вырос на пять лет: за кредитом пришли менее обеспеченные заемщики

Самым комфортным сроком погашения ипотеки петербуржцы считают 10–15 лет — за такой вариант ответа проголосовала треть горожан (33%) в опросе компании «Петербургская недвижимость».

Поровну распределились голоса между ближайшими альтернативными вариантами: 24% участников опроса хотели бы закрыть ипотеку быстрее, чем за 10 лет, а 23% готовы выплачивать кредит 15–20 лет. Только 20% опрошенных выбрали бы ипотеку больше, чем на 20 лет.



Однако в реальности картина выглядит несколько иначе. По данным Росреестра, в 2020 году петербуржцы чаще брали ипотеку на 20 лет, в то время как в 2019 году более популярным был срок в 15 лет. На увеличение периода кредитования повлиял выход на рынок менее обеспеченных заемщиков. Ипотека с господдержкой, где ставка снижена и первый взнос составляет 15%, сделала покупку жилья доступной большему числу граждан с невысоким уровнем доходов, отмечают в «Петербургской недвижимости».

