Песков: Правительство могло неправильно идентифицировать рост цен на продукты

Правительство России могло неверно истолковать причину роста цен на продукты. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему реакция кабмина была небыстрой — цены начали расти несколько месяцев назад.
«На данные и Росстата, и социологов обращают внимание, само правительство следит за этими процессами», — приводит слова Пескова ТАСС. «Единственное, что может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен и отличить этот неоправданный рост цен от сезонных колебаний цены, которые имею место», — предположил он.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановления о стоимости продуктов. Торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Минсельхоз уже заявил о снижении стоимости гречки, масла и сахара.