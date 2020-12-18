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Песков: Правительство могло неправильно идентифицировать рост цен на продукты

Правительство России могло неверно истолковать причину роста цен на продукты. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему реакция кабмина была небыстрой — цены начали расти несколько месяцев назад.

«На данные и Росстата, и социологов обращают внимание, само правительство следит за этими процессами», — приводит слова Пескова ТАСС. «Единственное, что может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен и отличить этот неоправданный рост цен от сезонных колебаний цены, которые имею место», — предположил он.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал постановления о стоимости продуктов. Торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Минсельхоз уже заявил о снижении стоимости гречки, масла и сахара.

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Комментарии (7)

Otkating
— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Что, ...ть?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.
DimonTT
Детский лепет!
AceMentura
"Люди" идентифицировать не могут причины и суть роста цен на продукты, а вы от них хотите решительные меры по борьбе с пандемией.

Что в первом случае, что во втором выручает сильных мира сего фольклор: "ждём у моря погоды"
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