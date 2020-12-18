Песков: Правительство могло неправильно идентифицировать рост цен на продукты

Правительство России могло неверно истолковать причину роста цен на продукты. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему реакция кабмина была небыстрой — цены начали расти несколько месяцев назад.

«На данные и Росстата, и социологов обращают внимание, само правительство следит за этими процессами», — приводит слова Пескова ТАСС. «Единственное, что может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен и отличить этот неоправданный рост цен от сезонных колебаний цены, которые имею место», — предположил он.

