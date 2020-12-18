МВД: Наркотики в России не будут легализованы никогда

Россия никогда не допустит легальных продаж наркотиков внутри страны, заявил 18 декабря заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.
«В мире сегодня существует такая тенденция, на уровне политики отдельных государств, — легализации наркотиков. Эта наркокультура сегодня развивается, прививается, и пытаются ее внедрить к нам», — сказал он в интервью проекту «Лично — детям»*.
Он отметил, что в России есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли в страну из других государств, с этой проблемой в МВД тоже ведут борьбу, ведя диалог с иностранной полицией. Также Зубов заявил, что российским правоохранительным органам удалось если не остановить, что практически перекрыть трафик растительных наркотиков из Афганистана.
«Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — подчеркнул Зубов.
*Проект «Лично — детям» реализуется на базе совета при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка.