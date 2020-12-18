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Песков: Путин пользуется Интернетом, но живет без смартфона

В Кремле рассказали об отсутствии смартфона у президента.

«Смартфона у него [президента РФ Владимира Путина] нет», — цитирует 18 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, глава государства при этом пользуется Интернетом.

Владимир Путин в феврале к интервью ТАСС назвал Интернет «интересной штукой, но не всегда точной». До этого российский президент указывал на опасности глобальной сети.

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Комментарии (7)

Skazochny
Дед то в туалет сам или подгузники?
DEMOMON
"но не всегда точной"
А-га, это когда он про себя и окружение типа гадости читает. ))
Но ему ж докладывают, что всё хорошо. ))
Cashmare
поди с торрентов шпионские сериалы качает
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