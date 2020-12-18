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Сквиши и постиронию предыдущих лет сменили карантин и Конституция. «Яндекс» назвал слова уходящего десятилетия

«Яндекс» выбрал слова года сразу за десятилетие. После нескольких «лёгких» лет последние два года в «троесловиях» выглядят серьёзно.

Как объясняется в сообщении сервиса от 18 декабря, список создан на основании данных поиска. Для каждого года предложены самые популярные нарицательные существительные, которые «встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем» году.

Некоторые вещи и явления, интересовавшие пользователей «Яндекса» в уходящую декаду, уже в тени памяти, например ультрабук, тверк, плейкаст. Спиннеров в магазинах почти не встретишь. Если в предыдущие годы было много слов, обозначающих товары и услуги, то в последние два всё рассказывает об общественно-политической ситуации в стране.

Инфографика «Яндекса»
Инфографика «Яндекса»

При составлении рейтинга не учитывались слова, взлёт которых был связан с медиаконтентом, например фильмами или играми, и государственным администрированием: налогами, стандартами и т. п., отмечает сервис.

Традицию выбирать слова года ведут многие организации. Оксфордский словарь — один из самых авторитетных. Он под занавес 2020 года опубликовал целый ряд понятий, наиболее полно описывающих этот непростой для всего человечества период.

Инфографика «Яндекса»
Инфографика «Яндекса»

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