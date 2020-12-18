«Яндекс» выбрал слова года сразу за десятилетие. После нескольких «лёгких» лет последние два года в «троесловиях» выглядят серьёзно.

Как объясняется в сообщении сервиса от 18 декабря, список создан на основании данных поиска. Для каждого года предложены самые популярные нарицательные существительные, которые «встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем» году.

Некоторые вещи и явления, интересовавшие пользователей «Яндекса» в уходящую декаду, уже в тени памяти, например ультрабук, тверк, плейкаст. Спиннеров в магазинах почти не встретишь. Если в предыдущие годы было много слов, обозначающих товары и услуги, то в последние два всё рассказывает об общественно-политической ситуации в стране.