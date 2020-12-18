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Торговец «волшебными таблетками» пытался спрятаться от петербургской полиции на балконе. Вместе с четырьмя товарищами он подозревается в обмане пенсионеров

Пять человек, убеждавших петербургских пенсионеров в уникальности обычных БАДов, задержаны в Петербурге сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщает 18 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк, они пользовались базами данных, купленных в даркнете, и обзванивали по ним пожилых жителей Приморского и Московского районов Петербурга.

«Представляясь работниками известного медицинского центра, лжеспециалисты убеждали людей в наличии у них тяжелых заболеваний. А затем, придя к ним домой, настойчиво предлагали в качестве панацеи приобрести биологически активные добавки под видом лекарственных препаратов», — рассказывает Волк.

Во время обысков у пятерых предполагаемых участников схемы нашли крупные суммы денег, портативную технику и средства для подключения телефонных аппаратов к сети IP-телефонии, мобильные роутеры, а также свыше 20 упаковок БАДов.

Один из подозреваемых, когда к нему со спецназом пришел уголовный розыск, пытался спрятаться в вещах, которые хранятся на балконе.

Пока в деле четверо потерпевших, которые купили БАДЫ по завышенным ценам на 1,4 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и четвертой статьи 159 УК РФ.

Четверо фигурантов заключены под стражу. Их сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

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Комментарии (1)

Вадим Линин
Жаль, таких на лесоповал не отправляют... Лет эдак на 10....
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