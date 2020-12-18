Как сообщает 18 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк, они пользовались базами данных, купленных в даркнете, и обзванивали по ним пожилых жителей Приморского и Московского районов Петербурга.

Пять человек, убеждавших петербургских пенсионеров в уникальности обычных БАДов, задержаны в Петербурге сотрудниками уголовного розыска.

«Представляясь работниками известного медицинского центра, лжеспециалисты убеждали людей в наличии у них тяжелых заболеваний. А затем, придя к ним домой, настойчиво предлагали в качестве панацеи приобрести биологически активные добавки под видом лекарственных препаратов», — рассказывает Волк.

Во время обысков у пятерых предполагаемых участников схемы нашли крупные суммы денег, портативную технику и средства для подключения телефонных аппаратов к сети IP-телефонии, мобильные роутеры, а также свыше 20 упаковок БАДов.



Один из подозреваемых, когда к нему со спецназом пришел уголовный розыск, пытался спрятаться в вещах, которые хранятся на балконе.



Пока в деле четверо потерпевших, которые купили БАДЫ по завышенным ценам на 1,4 миллиона рублей.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и четвертой статьи 159 УК РФ.



Четверо фигурантов заключены под стражу. Их сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

