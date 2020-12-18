Прогноз по инфляции — до 4,9%, падение ВВП — на 4%. ЦБ РФ констатирует ухудшение ситуации в экономике

Центральный банк России в пятницу, 18 декабря, опубликовал очередную оценку ситуации в финансовой и экономической сфере. Между строчками сухих цифр констатация куда более серьезных проблем, чем ранее планировал регулятор.



«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9 % . Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — говорится в заявлении ЦБ РФ.