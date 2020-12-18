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Прогноз по инфляции — до 4,9%, падение ВВП — на 4%. ЦБ РФ констатирует ухудшение ситуации в экономике

Центральный банк России в пятницу, 18 декабря, опубликовал очередную оценку ситуации в финансовой и экономической сфере. Между строчками сухих цифр констатация куда более серьезных проблем, чем ранее планировал регулятор.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9 %. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

По оценкам его экспертов, примерно такой же инфляции — на уровне до 4 % стоит ждать и по итогам следующего, 2021 года.

Кроме заметно подешевевшего рубля, Центробанк указывает на рост инфляционных ожиданий потребителей и предпринимателей, заметное сокращение объема предложений на целом ряде товарных рынков, а также рост издержек предприятий-производителей.

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Комментарии (8)

Otkating
2000г - догоним Португалию!
2010г - войдём в Топ-5 экономик!
2015г - Русский Мир на пол-Европы!
2020г - надо что-то решать с макаронами.
Modest_5e4ce41f7533b
Инфляция будет низкой, а рубль прозрачным.
Stiff_21
Главное что бы проклятый дед в "рай" не повел, остальное выдюжит народ.
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