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«Удалось убедить московское руководство». Петербургский филиал издательства «Наука» избежал закрытия и сохранил рабочие места

Одно из старейших издательств России — петербургский филиал издательства «Наука» продолжит работу. Об этом «Фонтанке» 18 декабря рассказала новый руководитель филиала Елена Соловьева.

По ее словам, приказ о сокращении сотрудников филиала с 15 декабря в связи с финансовыми трудностями отменен, все рабочие места сохранены.

Новый поворот в жизни филиала случился, потому что новое руководство наметило антикризисный план и план по развитию предприятия, считает Соловьева. Она отмечает, что первые шаги и первые небольшие результаты уже достигнуты.

«Мы смогли убедить московское руководство в том, что мы будем принимать всевозможные меры и прилагать усилия, чтобы загрузить в первую очередь производство и принимать иные меры по развитию и улучшению ситуации», — сказала руководитель филиала «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники петербургской типографии получили уведомления о сокращении с 15 декабря 2020 года из-за финансовых трудностей. Временно исполняющий обязанности руководителя филиала Александр Котляров тогда отмечал, что срок задолженности по зарплате составляет около 3 месяцев, у петербургского, московского и новосибирского филиалов издательства большой обобщенный долг.

По данным СПАРК, петербургское ОБП «Первая Академическая типография «Наука» в 2011 году присоединилось к московскому ФГУП «Издательство «Наука». Выручка компании за 2019 год составила около 293 млн рублей, а чистый убыток — почти 161 млн рублей. С 1 сентября должность врио директора занимает Марат Бадашкеев. С 2018 года все счета компании заблокированы.

Среди сотрудников распространились слухи, что типографию в Петербурге закроют и все оборудование перевезут в Москву, а свободное помещение продадут. Здание на 9 линии Васильевского острова находится в собственности Минобрнауки. На запрос «Фонтанки» о продаже помещения в министерстве ответили уклончиво, сославшись на рассматривающееся в Арбитражном суде Москвы заявление ФНС о признании ФГУП «Издательство «Наука» банкротом.

«Тем не менее в настоящее время редакционно-издательская деятельность Издательства «Наука» сохранена в полном объеме. Работа сети магазинов «Академкнига» в Санкт-Петербурге также продолжается», — сообщали в ведомстве в начале ноября.

Сейчас, по словам одного из сотрудников петербургского филиала, разговоры о продаже помещения утихли.

Петербургский филиал «Науки» является одним из старейших издательств России. Как самостоятельное учреждение издательство было основано в Петрограде 14 апреля 1923 года и носило название «Издательство Российской академии наук». В 1934 году издательство переехало в Москву, а в Ленинграде было образовано Ленинградское отделение издательства Академии наук СССР.

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