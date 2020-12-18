«Удалось убедить московское руководство». Петербургский филиал издательства «Наука» избежал закрытия и сохранил рабочие места

Одно из старейших издательств России — петербургский филиал издательства «Наука» продолжит работу. Об этом «Фонтанке» 18 декабря рассказала новый руководитель филиала Елена Соловьева.

По ее словам, приказ о сокращении сотрудников филиала с 15 декабря в связи с финансовыми трудностями отменен, все рабочие места сохранены. Новый поворот в жизни филиала случился, потому что новое руководство наметило антикризисный план и план по развитию предприятия, считает Соловьева. Она отмечает, что первые шаги и первые небольшие результаты уже достигнуты.

«Мы смогли убедить московское руководство в том, что мы будем принимать всевозможные меры и прилагать усилия, чтобы загрузить в первую очередь производство и принимать иные меры по развитию и улучшению ситуации», — сказала руководитель филиала «Фонтанке». Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники петербургской типографии получили уведомления о сокращении с 15 декабря 2020 года из-за финансовых трудностей. Временно исполняющий обязанности руководителя филиала Александр Котляров тогда отмечал, что срок задолженности по зарплате составляет около 3 месяцев, у петербургского, московского и новосибирского филиалов издательства большой обобщенный долг. По данным СПАРК, петербургское ОБП «Первая Академическая типография «Наука» в 2011 году присоединилось к московскому ФГУП «Издательство «Наука». Выручка компании за 2019 год составила около 293 млн рублей, а чистый убыток — почти 161 млн рублей. С 1 сентября должность врио директора занимает Марат Бадашкеев. С 2018 года все счета компании заблокированы.