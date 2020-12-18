Психолог расскажет, какая мать — «достаточно хорошая»

Тем, кто считает себя «хорошей матерью», придется принять к сведению: науке такое понятие неизвестно. Есть понятие «достаточно хорошая мать»: его сформулировал в 1960-е британский детский психоаналитик Дональд Винникотт. 21 декабря в лектории «Прямая речь» будем разбираться вместе с психологом Александром Колмановским. 16+
«Достаточно хорошая мать» по Винникотту — хорошая уже тем, что не «идеальная». Потому что «идеальная» может быть даже хуже, чем «плохая мать». «Плохая» — отсутствует, даже если присутствует, она не поддерживает, поэтому ребенок самостоятельно осваивается в реальности, к которой еще не готов — и порой осваивается категорически не правильно. А «идеальная» упреждает любые желания, ее Винникотт сравнивал с циркачом, который умудряется вертеть на палочках кучу тарелок и ни одной не уронить. Она поддерживает так, что ребенок в 30–40 лет вовсе в реальности не осваивается.
«Достаточно хорошая мать» делает ошибки, может не угадать желание ребенка, может невзначай огорчить. И чадо учится справляться с обидой: на таких ошибках и учатся. Но как понять, что ты «достаточно хорошая мать»? Сколько ошибок — уже перебор? На какие «материнские обязанности» можно подзабить, а что надо делать обязательно? И «достаточно хорошая мать» — она всегда «добрая»? Психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям Александр Колмановский ответит на многие вопросы в лекции «Хорошая мать — это какая?» 21 декабря. Начало в 19:30.
Александра Шеромова