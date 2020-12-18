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Экс-депутату МО «Красное Село» не удалось вернуть мандат через суд

Николай Колошинский не смог вернуть себе мандат депутата муниципального образования «Красное Село», которого его лишили из-за недочетов в декларации. Красносельский районный суд Петербурга 18 декабря отказался удовлетворить требования истца.

Как поясняет объединенная пресс-служба судов города, Колошинский согласился с тем, что не указал доход в размере 26,5 тысячи рублей в форме компенсации расходов за жилищно-коммунальные услуги.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата муниципальный совет вынес 13 ноября 2020 года. Поводом стало письмо губернатора Александра Беглова, который по итогам проверки декларации Колошинского потребовал от совета рассмотреть вопрос о лишении народного избранника мандата.

В ходе проверки якобы было обнаружено, что депутат указал неполные и недостоверные сведения. Сам Колошинский утверждает, что его декларация была подменена.

Напомним, в Петербурге муниципальные советы лишили мандатов несколько оппозиционных депутатов из-за якобы присутствующих неточностей в их декларациях: Анну Каруличеву (МО «Нарвский округ»), Веру Морозову (МО «Малая Охта») и самовыдвиженку Светлану Уткину (МО «Финляндский округ»). При этом в вину Уткиной, например, ставилось неуказание налога в размере 700 рублей от компенсации, которую выдает муниципалитет, а также не соответствующая действительности информация, что она является учредителем юрлица, хотя она занимает только должность гендиректора. В докладе, который лег в основу письма градоначальника, неверно указано отчество Уткиной.

Отметим, что лишить депутата мандата можно только в случае существенных недостатков в декларации.

Каруличева уже подала исковое заявление об оспаривании решения совета. Кроме того, муниципальные образования в знак протеста против происходящего начали выходить из состава совета МО Петербурга.

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Комментарии (4)

Tank Tankistovih
На одного лодыря меньше стало
gencon
Судьям, в, России, увы не на что расчитывать в Европе. Там их квалификации разве, что на официанта хватит. Так что судят они, как последний раз!
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