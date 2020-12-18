Фонд AdVita приглашает на благотворительный книжный online-аукцион

Ценными лотами поделились друзья фонда: Полина Фрадкина, Дима Зицер, Сергей Максимишин, Лев Лурье, Олег Лекманов и другие. Среди книг — уникальный альбом от Евгения Водолазкина, работа над которым вдохновила его на создание «Авиатора», сборник рассказов из домашней библиотеки с автографом Людмилы Улицкой, пособие по чистописанию прабабушки Катерины Гордеевой, книги из коллекции директора ЦВЗ «Манеж» Павла Пригары и многих других. Познакомиться со всеми изданиями можно по ссылке .

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь взрослым и детям с онкологиечскими заболеваниями, приглашает принять участие в книжном online-аукционе.

На аукционе также будет разыграна графика коллекционера Кирилла Авелева и курс от «Носорога» в Школе издательского дела. Мероприятие проведёт давний друг фонда Александр Малич.



«Собранные средства мы направим на покупку лекарств для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой в январе, когда запасы в аптеке клиники обычно заканчиваются, а новых квот еще нет», — рассказали в фонде.



Аукцион пройдёт 19 декабря в 13:00 онлайн через платформу ZOOM. Чтобы принять участие, нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке. Заявку на участие можно также подать по телефону 8 (812) 912 93 93 или по почте artschoolmasters@gmail.com.

