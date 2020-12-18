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Замглавы МВД заявил о создании киберполиции, хотя фактически она уже есть

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов 18 декабря объявил о том, что принято принципиальное решение о создании в структуре ведомства подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», — цитирует слова Зубова в интервью проекту детского омбудсмена РФ «Лично — детям» ТАСС.

Замминистра отмечает, что на общем фоне преступности, роста которой в МВД во время пандемии не зафиксировали, виден скачок количества киберпреступлений.

«Это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в Интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», — уверен замминистра.

Отметим, что на данный момент в структуре МВД уже есть Управление «К», которое занимается преступлениями в сфере компьютерной информации и с использованием Интернета. Чем функции киберполиции будут отличаться от работы этого управления — Зубов не уточнил.

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Комментарии (3)

USSR_forever
"феномен влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну"??!! а может просто у неё тут нет нормального будущего и молодёжь это начинает понимать??!! =) работой с достойной заработной платой обеспечить всех слабо?
Савва Морозов
да, выше фуражки, уши не растут.
Skazochny
В 1984 это было министерство Любви
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