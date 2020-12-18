Дотошный петербуржец проверял у приставов каждый списанный штраф, а потом решил помочь другим

Как сообщает 18 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, 27-летний петербуржец, часто меняющий съемные квартиры и нерегулярно оплачивающий штрафы ГИБДД, стал постоянным посетителем районных отделов судебных приставов. Он любил погонять по улицам города и регулярно получал за это штрафы с камер. Уведомления о них от приставов мужчина игнорировал, но после списания денег с карты приходил в районный отдел и тщательно проверял, какой именно штраф с него списали.

Житель Петербурга удивил судебных приставов своей дотошностью. Сначала он приходил лично проверять каждый свой штраф, а затем открыл для себя онлайн-сервис и решил помочь другим.

Когда с него списали еще и 1000 рублей исполнительского сбора за просроченный штраф, автомобилист решил направить свою въедливость в другое русло. Изучив возможности «Банка данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнавать о своих долгах онлайн, он оплатил очередной штраф и похвастался коллегам, как просто он решает долговые проблемы. Те решили последовать примеру и тоже нашли у себя задолженности: пару административных штрафов, коммунальные долги и транспортный налог. В итоге они погасили долгов на общую сумму более 40 000 рублей.

После этого мужчина пошел в районный отдел и похвастался оплаченным штрафом уже приставу, скромно добавив, что помог и товарищам избавиться от долгов перед новогодними праздниками. «Судебному приставу ничего не оставалось, как похвалить такого законопослушного посетителя и предостеречь от новых долгов, и особенно от совершения правонарушений на дорогах города», — отметили в УФССП.

Всего с начала 2020 года электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте Главного управления ФССП России по Петербургу воспользовались почти 600 тысяч раз.