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Дотошный петербуржец проверял у приставов каждый списанный штраф, а потом решил помочь другим

Житель Петербурга удивил судебных приставов своей дотошностью. Сначала он приходил лично проверять каждый свой штраф, а затем открыл для себя онлайн-сервис и решил помочь другим.

Как сообщает 18 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, 27-летний петербуржец, часто меняющий съемные квартиры и нерегулярно оплачивающий штрафы ГИБДД, стал постоянным посетителем районных отделов судебных приставов. Он любил погонять по улицам города и регулярно получал за это штрафы с камер. Уведомления о них от приставов мужчина игнорировал, но после списания денег с карты приходил в районный отдел и тщательно проверял, какой именно штраф с него списали.

Когда с него списали еще и 1000 рублей исполнительского сбора за просроченный штраф, автомобилист решил направить свою въедливость в другое русло. Изучив возможности «Банка данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнавать о своих долгах онлайн, он оплатил очередной штраф и похвастался коллегам, как просто он решает долговые проблемы. Те решили последовать примеру и тоже нашли у себя задолженности: пару административных штрафов, коммунальные долги и транспортный налог. В итоге они погасили долгов на общую сумму более 40 000 рублей.

После этого мужчина пошел в районный отдел и похвастался оплаченным штрафом уже приставу, скромно добавив, что помог и товарищам избавиться от долгов перед новогодними праздниками. «Судебному приставу ничего не оставалось, как похвалить такого законопослушного посетителя и предостеречь от новых долгов, и особенно от совершения правонарушений на дорогах города», — отметили в УФССП.

Всего с начала 2020 года электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте Главного управления ФССП России по Петербургу воспользовались почти 600 тысяч раз.

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Комментарии (8)

Skazochny
Что за дичь??????
Савва Морозов
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приставы, по производству суммой менее 100000 - со стула не встанут, а тут - якобы бегали по съёмным квартирам за 1000 рублей. идиоты других за таких держат.
iAm2Cool
Это не к опсосу вопросы, а к тому, кто на сайте по рекомендации статьи разместил 0-click скрипт. Если вы не понимаете, что такое 0-click - просто не заходите на сайт, никакие вопросы к опсосу не помогут.
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