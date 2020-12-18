«COVID-19 изменил мир»: Zoom на праздники отменил 40-минутный лимит на звонки

Сервис видеоконференций Zoom снимает ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков для всех пользователей программы на ближайшие праздники. Обычно такая возможность есть только у обладателей премиум-версии сервиса.

Безлимитные звонки можно будет совершать во время Хануки, католического Рождества и Нового года: