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«COVID-19 изменил мир»: Zoom на праздники отменил 40-минутный лимит на звонки

Сервис видеоконференций Zoom снимает ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков для всех пользователей программы на ближайшие праздники. Обычно такая возможность есть только у обладателей премиум-версии сервиса.

Безлимитные звонки можно будет совершать во время Хануки, католического Рождества и Нового года:

  • с 10:00 по восточному времени (12:00 мск) в четверг, 17 декабря, до 6:00 по восточному времени (16:00 мск) в субботу, 19 декабря.
  • c 10:00 по восточному времени (12:00 мск) в среду, 23 декабря, до 6:00 по восточному времени (16:00 мск) в субботу, 26 декабря.
  • c 10 утра по восточному времени (12:00 мск) в среду, 30 декабря, до 6:00 по восточному времени (16:00 мск) в субботу, 2 января.

Пользователю ничего не надо делать специально, в указанное время лимит будет снят автоматически.

Как поясняет Zoom, решение принято «в знак признательности нашим пользователям в необыкновенное время». «COVID-19 изменил то, как мы живем, работаем и празднуем в 2020 году, и, как и всё остальное в этом году, сезон праздников выглядит иначе», — отмечается в сообщении.

Ранее Zoom отменял лимит времени к Дню благодарения в США.

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Комментарии (2)

261217951
Зачем пользоваться какой-то помойкой до еще и с 40 минутным ограничением?
Вячеслав Рогожин
После введения данного лимита на Zoom "положило" огромное количество народа
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