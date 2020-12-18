Двое мужчин и одна женщина задержаны в Петербурге за распространение синтетических наркотиков через даркнет.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, КОНи (сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков) выявили еще один магазин в даркнете, через который жители со всех районов Петербурга заказывали «синтетику», а затем искали её в местах-закладках.
По версии полиции, возглавлял группу 27-летний мужчина, у которого в квартире на Авиаконструкторов изъяли 400 граммов синтетического наркотика, весы, упаковочный материал, системный блок и ноутбук. Администированием группы и фасовкой товара занималась 23-летняя петербурженка, проживающая в квартире на улице Хошимина. У нее нашли три свертка с синтетическим наркотиком общей массой около 10 граммов, а также весы, упаковочный материал и системный блок.
Развозил по городу наркотики 32-летний «закладчик», проживающий совместно с администратором.
Полицейские смогли установить причастность участников группы как минимум к 4 фактам незаконного сбыта наркотиков через «закладки». Они также распотрошили еще пять заряженных тайников. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).
Мужчины задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее не судимой гражданке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемых, их возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков.