Двое мужчин и одна женщина задержаны в Петербурге за распространение синтетических наркотиков через даркнет.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, КОНи (сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков) выявили еще один магазин в даркнете, через который жители со всех районов Петербурга заказывали «синтетику», а затем искали её в местах-закладках.



По версии полиции, возглавлял группу 27-летний мужчина, у которого в квартире на Авиаконструкторов изъяли 400 граммов синтетического наркотика, весы, упаковочный материал, системный блок и ноутбук. Администированием группы и фасовкой товара занималась 23-летняя петербурженка, проживающая в квартире на улице Хошимина. У нее нашли три свертка с синтетическим наркотиком общей массой около 10 граммов, а также весы, упаковочный материал и системный блок.