Значительное понижение и аномальные холода придут на юг европейской России в воскресенье. В Центральном федеральном округе температура до конца недели будет заметно теплее нормы, а с понедельника начнется умеренное понижение температуры. На север центральной части страны в течение всей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6–8 градусов со знаком плюс. Такой прогноз, как сообщает 18 декабря РИА «Новости» , дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололед. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в Республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду», — отметил Вильфанд.

По его словам, из-за морозной погоды на юге европейской части России раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%.

«Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем, по оценкам, ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», — пояснил Вильфанд.