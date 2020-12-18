Значительное понижение и аномальные холода придут на юг европейской России в воскресенье. В Центральном федеральном округе температура до конца недели будет заметно теплее нормы, а с понедельника начнется умеренное понижение температуры. На север центральной части страны в течение всей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6–8 градусов со знаком плюс. Такой прогноз, как сообщает 18 декабря РИА «Новости», дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололед. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в Республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду», — отметил Вильфанд.
По его словам, из-за морозной погоды на юге европейской части России раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%.
«Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем, по оценкам, ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», — пояснил Вильфанд.