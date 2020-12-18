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На месте ДТП с каршерингом на КАД случились еще две аварии

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / Vk.com / spb_today

vk.com/spb_today

Статистика повторных ДТП на КАД вокруг Петербурга пополнилась еще одним случаем. За несколько часов минувшим вечером в одном месте произошло три аварии.

О первой «Фонтанка» писала. 17 декабря «в 17:02 водителю каршеринга на «Ниссане» в заднюю часть въехал «КИА-Пиканто» и чуть не перевернулся», рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Повреждения у «Кашкая» и «Пиканто» оказались серьезные, не позволяющие оформить столкновение по европротоколу, поэтому машины оставались на дороге, были выставлены знаки, пишут в группе.

«Никакие службы не приезжали, дабы предотвратить следующую аварию, кроме скорой, которая спросила о помощи, и машины ГАИ, которая приехала в 18:30, но [сотрудники] сказали, что не их район, после чего уехали», — возмущается один из участников ДТП. К 21 часу случилась еще одна авария, а в 23 часа — третья. Всё это время служб не было, они приехали только через 7 часов. Ехавших мимо автомобилистов предупреждал сотрудник YouDrive — он стоял на дороге, «рискуя своей жизнью».

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжелыми.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / Vk.com / spb_today

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Комментарии (3)

Mishanya8
Неграмотная статья. Если в ДТП пострадала машина каршеринга - для нее не составляют европротокол впринципе. Одна из причин почему всегда так всех бесят аварии с каршерингом - они всегда стоят даже с пустяшными повреждениями, ждут служб.
ButtHead
Искусство заголовка. В кашеринг врезались в зад, но все зло от кашеринга.
Это как если бы белый выстрелил в спину невооруженному черному и заголовок "перестрелка с афроамериканцем".
avtech
никого не накажут, вот если бы люди погибли в течении 7 часов ожидания тогда да
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