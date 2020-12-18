Статистика повторных ДТП на КАД вокруг Петербурга пополнилась еще одним случаем. За несколько часов минувшим вечером в одном месте произошло три аварии.

О первой «Фонтанка» писала. 17 декабря «в 17:02 водителю каршеринга на «Ниссане» в заднюю часть въехал «КИА-Пиканто» и чуть не перевернулся», рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Повреждения у «Кашкая» и «Пиканто» оказались серьезные, не позволяющие оформить столкновение по европротоколу, поэтому машины оставались на дороге, были выставлены знаки, пишут в группе.