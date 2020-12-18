Статистика повторных ДТП на КАД вокруг Петербурга пополнилась еще одним случаем. За несколько часов минувшим вечером в одном месте произошло три аварии.
О первой «Фонтанка» писала. 17 декабря «в 17:02 водителю каршеринга на «Ниссане» в заднюю часть въехал «КИА-Пиканто» и чуть не перевернулся», рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Повреждения у «Кашкая» и «Пиканто» оказались серьезные, не позволяющие оформить столкновение по европротоколу, поэтому машины оставались на дороге, были выставлены знаки, пишут в группе.
«Никакие службы не приезжали, дабы предотвратить следующую аварию, кроме скорой, которая спросила о помощи, и машины ГАИ, которая приехала в 18:30, но [сотрудники] сказали, что не их район, после чего уехали», — возмущается один из участников ДТП. К 21 часу случилась еще одна авария, а в 23 часа — третья. Всё это время служб не было, они приехали только через 7 часов. Ехавших мимо автомобилистов предупреждал сотрудник YouDrive — он стоял на дороге, «рискуя своей жизнью».
По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжелыми.