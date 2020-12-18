Каждый пятый сталкивается с этим. Иммунолог оценил опасность постковидного синдрома

Выздоровление от коронавирусной инфекции — это еще не конец борьбы. Каждый пятый переболевший сталкивается с постковидным синдромом.

Что это такое и насколько опасно, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik, опубликованном 18 декабря. По его словам, чаще всего этот синдром встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но бывает и у молодых пациентов.

«После выздоровления примерно у 20 процентов людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно нетяжелые проявления, но всё равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся», — объяснил врач.