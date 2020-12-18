Каждый пятый сталкивается с этим. Иммунолог оценил опасность постковидного синдрома

Выздоровление от коронавирусной инфекции — это еще не конец борьбы. Каждый пятый переболевший сталкивается с постковидным синдромом.
Что это такое и насколько опасно, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik, опубликованном 18 декабря. По его словам, чаще всего этот синдром встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но бывает и у молодых пациентов.
«После выздоровления примерно у 20 процентов людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно нетяжелые проявления, но всё равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся», — объяснил врач.
Многие симптомы похожи на обычную слабость после любой тяжелой болезни, это и нарушения сна, памяти, концентрации внимания, иногда перепады настроения, даже депрессии. Другие симптомы явно связаны с коронавирусом. «Есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», — говорит Крючков.
Человек с постковидным синдромом не распространяет инфекцию и не опасен для окружающих. А вот опасность для его собственного здоровья существует: симптомы могут стать хроническими, поэтому, если неприятные состояния затягиваются, стоит обратиться к врачу.
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По данным Университета Хопкинса, к утру 18 декабря мск коронавирусом заболели 74,9 миллиона человек во всем мире, умерли от него 1,6 миллиона человек.