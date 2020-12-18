Еще два дня мокрого снега обещают Петербургу синоптики, а к воскресенью распогодится и может выглянуть солнце.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря днем ожидается мокрый липкий снег при умеренном ветре, атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2 градусов, а днем составит 0 — плюс 2. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица.

Температура сегодня — у верхнего предела нормы. За 57 лет погодных наблюдений в этот день она обычно колеблется в пределах от минус 14 до плюс 1 градуса. Чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня. Самое холодное 18 декабря зафиксировано в Ленинграде в 1978 году, минус 24, а самое теплое — в 2011 году, плюс 5, напоминает «Яндекс».