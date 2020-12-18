На берегу Финского залива появилась «Блуждающая галерея»

В новом пространстве на территории бывшего завода Севкабель будут показывать работы современных художников разных поколений – уже признанных и совсем молодых.
Первым проектом в «Блуждающей галерее» станет выставка Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой. «Быль/Небыль» (так называется выставка) обещает размышление об исторической и воображаемой памяти. На это намекает и отсылка в названии к песне про страну Олению. А если конкретнее, то показывать будут фигуративную живопись – то есть новая инициатива, очевидно, выбрала максимально нежный, не шоковый подход к зрителю.
«Быль/Небыль» - первая из цикла выставок «Стадия зеркала», который задуман как диалог художников-современников разных поколений. «Блуждающая галерея» будет появляться в разных частях «Севкабель Порта».
Экспозиция «Быль/Небыль» обоснуется с 18 декабря 2020 по 15 февраля 2021 в пространстве «Антресоль». Работать будет каждый день с 13 до 21 часа, по выходным с 11 до 21.
В 18:00 18 декабря пройдёт встреча с художником Владимиром Дубосарским, вход свободный, нужна регистрация.
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Анастасия Семенович