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В Париже по делу о сексуальном насилии задержали главу модельного агентства, который открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи

Французская полиция задержала в парижском аэропорту 74-летнего владельца модельного агента MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Об этом со ссылкой на прокуратуру 17 декабря пишет Bloomberg.

По информации издания, ему предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Сейчас он задержан для допроса на 96 часов.

Брюнеля, которого называют человеком, открывшим миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Последний покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 2019 году. При этом и самого владельца модельного агента MC2 Model Management в разное время обвиняли в аналогичных преступлениях.

Bloomberg также пишет, что в ожидании суда в нью-йоркской тюрьме находится Гилейн Максвелл — британская светская львица и подруга Джеффри Эпштейна. По версии следствия, она искала девочек и склоняла к интиму с ним и его друзьями.

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