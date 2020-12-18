Чем заняться 18–20 декабря: «Блуждающая галерея», лекции о модной еде, настоящая история Кисы Воробьянинова

На этих выходных отправляйтесь в кино, чтобы посмотреть короткометражки и классику с Чарли Чаплином, не пропустите выступление молодых музыкантов на Малой сцене Филармонии и узнайте об идее гонок на снегоходах по Невскому.

На сцене

Любовь и измены изображают по Моэму

18–20 декабря, 19:00, 16+

В Театре комедии им. Н. П. Акимова в этот уик-энд представят спектакль «Иллюзии любви» по пьесе Сомерсета Моэма «Круг». Историю о двух поколениях британских аристократов и возникающих любовных треугольниках поставила режиссер Татьяна Казакова.



Дария Лятецкая Фото: Андрей Олейников, фото предоставлено театром

Неподцензурные «12 стульев» показывает Серзин

19–21 декабря, 19:00, 16+

Киса Воробьянинов из «12 стульев» в постановке режиссера Семена Серзина и художника Сони Матвеевой на сцене «Приюта комедианта» появится в непривычном обличии. Герой наденет розовую шубу и отправится кутить еще с большим размахом, чем его друг Остап Бендер. Такие черты характера в новом спектакле ему приписали не просто так: за основу истории постановщики взяли непрошедшие советскую цензуру главы из книги Ильфа и Петрова.



Фото: Иван Черных, фото предоставлено театром

«Электру» обновляют в «Санктъ-Петербургъ Опере»

18 и 19 декабря, 16+

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» подготовил премьеру оперы Рихарда Штрауса «Электра» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Действие трагедии сосредоточено не только на Электре, движимой жаждой мести, но и на ее сестре Хризотемиде, которая «наполнена светом, желанием любви».



Фото: spbopera / Vk.com

Молодые музыканты теперь в Филармонии

19 декабря, 19:00, 6+

В Малом зале Филармонии субботним вечером пройдет концерт стипендиатов Фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова. Поддержку дирижера получают самые перспективные студенты музыкальных школ и вузов. На вечере тринадцать молодых музыкантов исполнят сонаты Изаи, «Элегию» Форе и Сен-Санса. Кроме этого, прозвучат Паганини, Рахманинов, Равель.



Любителей классики ждут во дворце

20 декабря, 16:00, 6+

На следующий день классика зазвучит во Дворце Белосельских-Белозерских. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина исполнит сюиту Мориса Равеля «Моя матушка-гусыня». Вечер завершит балет Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет».

Автор «Земли» встретится с публикой

20 декабря, 19:00, 18+

Роман Михаила Елизарова «Земля» после выхода в 2019 году не устают хвалить критики. Именно эта история про мужчину, который работает землекопом и охранником в похоронной сфере, стала победителем премии «Большая книга» на этапе зрительского голосования, однако, по решению жюри, не вошла в тройку окончательных лидеров. О том, как сам Елизаров относится к вопросам признания и литературной соревновательности, он лично расскажет на встрече с читателями в книжном «Во весь голос!». Кстати, через пару дней после результатов «Большой книги» Елизаров успел получить Григорьевскую поэтическую премию. Его выступление можно слушать как очно, так и онлайн.



Фото: vvgolos / Vk.com

Финалистка «Большой Книги» презентует роман

20 декабря, 17:00, 16+

Ну а возможность встретиться с человеком, который все-таки прошел в тройку финалистов «Большой книги», в этот уик-энд у интересующихся литературой тоже будет: воскресным вечером писательница Ксения Букша выступит на зум-площадке магазина «Порядок слов» и презентует роман «Адвент». Каждая глава в нем — история определенного героя. При этом персонажи — члены одной семьи. Они наряжают елку, отвозят детей в сад и говорят о буднях.



Фото: Аst.ru

Узнать и увидеть новое

«Блуждающая галерея» путешествует по «Севкабель Порту»

С 18 декабря

В «Севкабель Порту» начинает работать новый проект: выставочное пространство, которое, по задумке, должно менять локацию с каждой переменой экспозиции, получило название «Блуждающая галерея». Дебютный цикл откроется выставкой «Быль/Небыль», собравшей в себе работы художников Владимира Дубосарского — идейного руководителя фестиваля искусства под открытым небом «Арт-Клязьма» — и Мики Плутицкой, специализирующейся на вопросах детства, памяти и переосмыслении советской культуры. В 18:00 в арт-кластере пройдет artist-talk с Дубосарским.



Бенуа к юбилею разобрали по эскизам

18 декабря 2020 — 14 марта 2021

В Шереметевском дворце открывается выставка к 150-летию со дня рождения Александра Бенуа. На экспозиции показывают рисунки, снимки, макеты и сценические костюмы из нескольких десятков спектаклей, которые оформлял художник. Речь пойдет как о первых опытах — «Гибель богов» Рихарда Вагнера, так и до работ последних лет. Зрители увидят предметы, относящиеся к постановкам для миланского театра Ла Скала и труппы одного из крупнейших американских продюсеров Сола Юрока. Выставка «Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки» работает со среды по воскресенье.



Александр Бенуа. Эскиз декорации к балету «Петрушка» Фото: с сайта theatremuseum.ru

ЦВММ зовет к морю

До 1 февраля 2021 года, 12+

В Центральный военно-морской музей стоит зайти ради персональной выставки художника-мариниста Андрея Троня, собранную к 60-летию со дня его рождения. В коллекции ЦВММ — больше двухсот графических работ мастера. Мастер работает преимущественно в графической технике акварели, гуаши, темперы, продолжает традиции европейской акварельной школы XIX века и часто пишет с натуры. Картины Троня зачастую становятся иллюстрациями для книг, связанных с морской темой, историей флота. Интересно, что в 1993 году именно он разработал эмблему Центрального военно-морского музея. Детали о персональной выставке есть на сайте.



Демонстрация С. К. Джевецким своей подводной лодки на Серебряном пруду в Гатчине. 1880 г. Фото: с сайта navalmuseum.ru

Тайны научат искать в адресных книгах

18 декабря, 12+

Дом культуры Льва Лурье научит искать любопытное в адресных книгах XIX века и подскажет, как узнать, кто владел домами в центре, где сейчас, может быть, живете вы или ваши друзья. Лекция музейного работника, дипломанта Анциферовской премии Наталии Цендровской пройдет онлайн, детали — по ссылке.

Фото: с сайта РНБ

Неформальный город откроют на лекции

18 декабря, 18:30, 18+

Исследователь советского неофициального искусства, сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Георгий Соколов в пятницу в пространстве «Открытая гостиная» расскажет о точках, пользовавшихся особой популярностью у художников, писателей, музыкантов и других представителей творческой интеллигенции во второй половине XX века. В частности, упомянет кафе «Сайгон» и адреса самых интересных коммунальных квартир. Подробности — на странице во «ВКонтакте».



Петербуржцы узнают про запахи-обманщики

19 декабря, 16:00, 16+

Пришедшие в Российскую национальную библиотеку 19 декабря могут попасть на бесплатную лекцию о запахах и их влиянии на жизнь человека. Речь на встрече пойдет не только о том, почему нам нравится аромат кофе в кафетерии, но и о том, как это может быть использовано в маркетинге. Лектор Элина Арсеньева объяснит, как запахи применяются для создания нужной атмосферы в магазинах, отелях и общественных пространствах и какую цель преследуют «распылители». Сразу после встречи лекция «Запахи — часть шоу-бизнеса» станет доступна для просмотра в Сети.



Фото: Рixabay.com

Достоевский-шаман и монахи — в «геймерском» Петербурге

19 декабря, 15:00, 16+

В XX веке Петербург превращают в место фантастических приключений героев не только в книгах и фильмах, но и в компьютерных играх. Кровожадный Достоевский, гонки по сугробам на Невском проспекте, бонус-патроны внутри Ростральных колонн и встречи загадочных монахов в в Эрмитаже — таким город видят геймеры. О том, в скольких играх и как переосмысляется образ Петербурга, на встрече «Жизнь замечательных персонажей» расскажет руководитель отдела петербурговедения Маковски Алексей Шишкин. Нужна регистрация.



Средневековые твари оживут на словах

20 декабря, 15:00, 12+

Любителям не только фантастики, но и истории может показаться интересной лекция о фантастических тварях русского Средневековья. Речь пойдет о «ноздророгах», «вельблудопардусах», «водных конях» и даже о зайцах, которые, по уверениям составителей свидетельств тех времен, меняли пол раз в полгода. Лектор — искусствовед Николай Буцких, долгое время бывший хранителем древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки. Своими знаниями он поделится онлайн.



Ученые поспорят о мозге и роботах

До 20 декабря, 16+

На этой неделе в Сети проходит фестиваль науки и технологии «Просто». Каждый день посвящен своей теме. В пятницу спикеры, среди которых есть руководители стартапов и преподаватели вузов, встретятся, чтобы обсудить будущее искусственного интеллекта, принципы работы современных голосовых помощников и применение роботов в медицине. Суббота — «день мозга и нейронаук», поэтому в повестке лекции — о том, почему и как с возрастом ухудшаются когнитивные способности и как врачи раньше изучали мозг без помощи томографа.



Доктор наук расскажет о постквантовой криптографии

18 декабря, 19:00, 12+

Советник ректора Сколтеха по науке доктор физико-математических наук Григорий Кабатянский в пятницу расскажет публике о том, почему сегодня человечеству так нужны постквантовые криптографические системы и правда ли, что только они могут справиться с квантовыми атаками и сохранить нужную информацию. Чтобы послушать и разобраться, нужно присоединиться к трансляции.



Фото: Рixabay.com

«Моду на еду» определят через Сеть

19 декабря, 12:30, 12+

Ассоциация выпускников СПбГУ и Social club собирают в Сети экспертов, чтобы обсудить будущее еды и кулинарную моду, мясо из пробирки и принципы здорового питания. Среди приглашенных экспертов — ресторатор Илья Литвяк, независимый критик Тамара Иванова-Исаева и научный сотрудник факультета антропологии Европейского университета Мария Пироговская. Послушать дискуссию при помощи трансляции приглашаются все желающие.



Фото: Рixabay.com

На экране

Китайское кино — на экране в «Авроре»

До 21 декабря

Тем временем в «Авроре» идет фестиваль нового китайского кино. 18 декабря в 18:00 зрителям покажут драму «Цветок, окропленный алым» (18+) — ленту об одинокой девушке, которая мечтает танцевать, в субботу — картину «Шарик» (18+), рассказывающую о семье из Тибета, жизнь которой меняет государственная программа по контролю за рождаемостью. В воскресенье стоит обратить внимание на фильм «Чай или кофе» (16+) — о друзьях, внезапно решивших открыть онлайн-магазин в глуши.



«Квартет И» предложит игру

С 17 декабря, 16+

В широком прокате — сиквел фильма «Громкая связь» от комик-группы «Квартет И» «Обратная связь». Первая часть вышла в 2019 году и была вдохновлена итальянской картиной «Идеальные незнакомцы». По сюжету герои договариваются в течение одного вечер вслух зачитывать все сообщения, которые приходят им на телефон, и для всех включать разговоры. Теперь в продолжении друзья встречаются в загородном доме, чтобы отпраздновать Новый год, и решают поиграть в новую игру — бросить в стеклянную вазу записку с главной претензией друг к другу.



Чарли Чаплина вспоминают в «Родине»

С 18 до 21 декабря, 16+

В «Родине» — большая ретроспектива фильмов Чарли Чаплина. Будут «Малыш», «Огни большого города», «Великий диктатор», «Новые времена». Показы каждый день идут на языке оригинала с субтитрами.



Короткометражки — все выходные

До 23 декабря, 18+

Также в «Родине» продолжается фестиваль короткометражного кино «KINEMATIC SHORTS-2020». В программе — шесть картин: от работы «Я окажусь за решёткой» о канадской домохозяйке, которая попадает в автокатастрофу, до «Лысины» — картине о мужчине, больше всего на свете мечтающем вернуть себе волосы.

«Ленфильм» обратится к фантастической классике

19 декабря, 20:00, 18+

В субботу «Ленфильм» приглашает горожан посмотреть и обсудить научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и попытаться дешифровать его вместе с основателем Музея сновидений Фрейда Виктором Мазиным. Психоаналитик работает в СПбГУ и в Восточно-европейском институте психоанализа, занимается историей кино.

