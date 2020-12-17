Финская банковская группа покидает Россию

Финская банковская группа Nordea закрывает свой бизнес в России - АО «Нордеа Банк». Об этом 17 декабря сообщается на сайте финансовой организации.



«В соответствии с утвержденной стратегией Группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России», - говорится в сообщении.



Представители группы подчеркнули, что все обязательства перед клиентами будут выполнены.



Как пояснил Frank RG председатель правления «Нордеа Банка» Михаил Поляков, заявление об отзыве лицензии в ЦБ будет направлено после собрания акционеров. Ликвидация учреждения должна занять около года, сейчас в нем работают примерно 115 сотрудников. Nordea также закрывает банки в Сингапуре и Франкфурте.

