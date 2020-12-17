FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Кадыров заявил, что ситуация с санкциями «дошла до маразма» и затронула лошадей

Глава Чечни в очередной раз прокомментировал введение санкций против него, его окружения и даже спортивных клубов, связанных с ним. Рамзан Кадыров относится к этому «очень хладнокровно», написал он 17 декабря в своем Telegram-канале.

Тему в очередной раз подняли на большой пресс-конференции Владимира Путина. Корреспондентка из Чечни спросила президента, с чем связаны ограничения против Кадырова. Путин ответил, что в этом нет ничего необычного, поскольку «Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны», из-за этого и становится «целью для оппонентов России».

Сам Кадыров в очередной раз высказал недовольство отсутствием четких критериев, из-за которых могут быть введены санкции. «Никто из перечисленных, ни представители гуманитарного фонда и спортклубов никогда даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней», - подчеркнул он.

«Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей, компаний и даже лошадей», - подытожил глава Чечни.

Напомним, последние санкции в рамках акта Магнитского затронули футбольный и боййовский клубы «Ахмат», одноименную промоутерскую компанию, а также шестерых человек — в том числе, тренера лошадей Кадырова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

killbeachtrash
Запад войну не проигрывал и "дань" не платит, их санкции могут распространяться хоть на камнепад и мышей в Чеченской республике. Так что человек про "венки" прав. Сидим тихо и не "шуршим".
Sulahit
А санкции и не должны быть понятными. Они должны быть адресными и действующими. Вот тут они явно дошли до адресата)
virusanet
кадыров- террорист.
а если кто впрягается за него, то тот, террорист вдвойне.

хе-хе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний