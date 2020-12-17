Кадыров заявил, что ситуация с санкциями «дошла до маразма» и затронула лошадей

Тему в очередной раз подняли на большой пресс-конференции Владимира Путина . Корреспондентка из Чечни спросила президента, с чем связаны ограничения против Кадырова. Путин ответил, что в этом нет ничего необычного, поскольку «Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны», из-за этого и становится «целью для оппонентов России».

Глава Чечни в очередной раз прокомментировал введение санкций против него, его окружения и даже спортивных клубов, связанных с ним. Рамзан Кадыров относится к этому «очень хладнокровно», написал он 17 декабря в своем Telegram-канале.

Сам Кадыров в очередной раз высказал недовольство отсутствием четких критериев, из-за которых могут быть введены санкции. «Никто из перечисленных, ни представители гуманитарного фонда и спортклубов никогда даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней», - подчеркнул он.



«Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей, компаний и даже лошадей», - подытожил глава Чечни.



Напомним, последние санкции в рамках акта Магнитского затронули футбольный и боййовский клубы «Ахмат», одноименную промоутерскую компанию, а также шестерых человек — в том числе, тренера лошадей Кадырова.

