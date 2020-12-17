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Криминальный авторитет сбежал из зала суда. «Усыпив внимание конвоиров, вор в законе отлучился «по малой нужде»

Из районного суда Владимира совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский. Об этом 17 декабря сообщает профильное издание «Прайм Крайм».

Абуладзе еще весной собирались депортировать из России, однако в сентябре в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). 16 декабря его доставили в суд для продления срока содержания под стражей. По информации «Прайм Крайм», адвокаты настояли на том, чтобы с него сняли наручники — ведь Абуладзе не был арестован. «Затем, усыпив внимание конвоиров, вор «в законе» отлучился «по малой нужде» и скрылся в неизвестном направлении», - описывает издание дальнейшие события.

Официально «Коммерсанту» в пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира сообщили, что ходатайство следствия «было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обвиняемый доставлен в суд не был». В прокуратуре Владимирской области и УМВД по региону предоставить оперативные комментарии изданию не смогли.

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Комментарии (1)

veteran78
Интересно а почем нынче "усыпленная бдительность "? Поди дорого ?
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