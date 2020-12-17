«Русская химическая рулетка». Бывший эксперт ОЗХО рассказал, почему «Новичок» может не сработать с первого раза

Биохимик Марк-Михаэль Блум, который много лет проработал в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и участвовал в расследовании отравления Скрипалей, рассказал, что происходит при отравлении «Новичком», могли ли покушаться на Алексея Навального несколько раз и почему он до сих пор жив. Свою точку зрения он представил в интервью «Медузе» 17 декабря.
По словам Блума, в случае использования ингибиторов холинестразы, к каковым относятся и отравляющие вещества из группы «Новичок», «между проявлением симптомов и смертью есть только узкое окно». «В случае самого Навального можно быть уверенным, что он получил довольно высокую дозу: он потерял сознание, впал в кому и, конечно, умер бы, если бы не своевременная медицинская помощь. А выходил из комы он довольно долго. Это скорее типичный случай — по крайней мере, совпадающий со случаем Скрипалей», — говорит эксперт.
Расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором были названы имена возможных отравителей Алексея Навального, Блум назвал «довольно убедительными». По его словам, действие «Новичка» зависит от дозировки и способа контакта вещества с организмом. «Если вы не можете просто взять человека и сделать ему инъекцию или аккуратно обработать его аэрозолем, вам очень тяжело подобрать точную дозу отравляемого вещества», — поясняет биохимик, говоря об отложенном эффекте.
«Чтобы точно подобрать дозировку, нужно иметь значительный опыт — и, видимо, над созданием этого опыта эти люди и работали: проверяли, сколько именно яда необходимо, чтобы привести к отравлению человека, если вещество попадает в организм путем A, или путем B, или путем С, — предполагает Блум. — Кроме того, мы почему-то исходим из того, что задача была в том, чтобы как можно скорее обеспечить летальное отравление. Но вполне возможно, что такой цели вообще не было. Я называю такой подход "русской химической рулеткой" — они вполне могли думать что-то вроде: "Возможно, от такой дозы он умрет, а может, и нет, а может, он умрет не сейчас, а в следующий раз — какая разница, если у нас полно времени?"». Таким же образом, считает специалист, могли просчитывать тайминг действия.
Выявить следы «Новичка» можно только в продвинутых лабораториях, продолжает Блум, а модификации холинэстеразы или альбумина сыворотки крови можно обнаружить в течение 6, в лучшем случае 8 недель.
По его словам, если даже исходить из того, что боевое отравляющее вещество действительно было использовано, расследование ОЗХО может инициировать только по просьбе России, на территории которой произошло предполагаемое событие. Против воли России, которая является и членом ОЗХО, и Совеза ООН, сделать это будет трудно.
«Все это совершенно новая территория с точки зрения практики ОЗХО, никакие из этих механизмов до сих пор в действие ни разу не приводились. Как бы то ни было, в любом случае все будет зависеть от желания или нежелания других стран эскалировать ситуацию, а будет ли это желание, и в какую сторону будут развиваться события, я предсказать не берусь», - говорит Блум.
Владимир Путин 17 декабря прокомментировал новое расследование о предполагаемом отравлении Навального, заявив, что «этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб».