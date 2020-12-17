«Русская химическая рулетка». Бывший эксперт ОЗХО рассказал, почему «Новичок» может не сработать с первого раза

Биохимик Марк-Михаэль Блум, который много лет проработал в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и участвовал в расследовании отравления Скрипалей, рассказал, что происходит при отравлении «Новичком», могли ли покушаться на Алексея Навального несколько раз и почему он до сих пор жив. Свою точку зрения он представил в интервью «Медузе» 17 декабря. По словам Блума, в случае использования ингибиторов холинестразы, к каковым относятся и отравляющие вещества из группы «Новичок», «между проявлением симптомов и смертью есть только узкое окно». «В случае самого Навального можно быть уверенным, что он получил довольно высокую дозу: он потерял сознание, впал в кому и, конечно, умер бы, если бы не своевременная медицинская помощь. А выходил из комы он довольно долго. Это скорее типичный случай — по крайней мере, совпадающий со случаем Скрипалей», — говорит эксперт.

Расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором были названы имена возможных отравителей Алексея Навального, Блум назвал «довольно убедительными». По его словам, действие «Новичка» зависит от дозировки и способа контакта вещества с организмом. «Если вы не можете просто взять человека и сделать ему инъекцию или аккуратно обработать его аэрозолем, вам очень тяжело подобрать точную дозу отравляемого вещества», — поясняет биохимик, говоря об отложенном эффекте. «Чтобы точно подобрать дозировку, нужно иметь значительный опыт — и, видимо, над созданием этого опыта эти люди и работали: проверяли, сколько именно яда необходимо, чтобы привести к отравлению человека, если вещество попадает в организм путем A, или путем B, или путем С, — предполагает Блум. — Кроме того, мы почему-то исходим из того, что задача была в том, чтобы как можно скорее обеспечить летальное отравление. Но вполне возможно, что такой цели вообще не было. Я называю такой подход "русской химической рулеткой" — они вполне могли думать что-то вроде: "Возможно, от такой дозы он умрет, а может, и нет, а может, он умрет не сейчас, а в следующий раз — какая разница, если у нас полно времени?"». Таким же образом, считает специалист, могли просчитывать тайминг действия.