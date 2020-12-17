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Больше 100 тысяч семей подали заявку на «детские» выплаты в первые два часа

Россияне за первые два часа подали на Госуслугах более 100 тысяч заявлений на новую выплату на детей до 7 лет, рожденных после 1 июля 2020 года. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

О том, что российские семьи с детьми до 7 лет получат по пять тысяч рублей, сообщил во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. По данным Минтруда, таких выплат будет больше 16 млн.

Как отмечает Минцифра, «большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Ее получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012-го по 31 марта 2021 года».

В рамках поддержки в пандемию в 2020 году дважды выплачивали по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Также по пять тысяч получили семьи с детьми до трёх лет.

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Комментарии (4)

Memory17
Жалкая подачка и вот почему, недавно помогли Сирии на 1 млрд.$, если грубо прикинуть, то это около 500$ на каждого сирийского ребёнка до 7 лет, что в разы больше, чем на российского.
coronel
«..детей до 7 лет, рожденных после 1 июля 2020 года
Только я не понял?
Чёрт Опасный
Так замечательно видимо живём, да!
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