Больше 100 тысяч семей подали заявку на «детские» выплаты в первые два часа

Россияне за первые два часа подали на Госуслугах более 100 тысяч заявлений на новую выплату на детей до 7 лет, рожденных после 1 июля 2020 года. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ.

О том, что российские семьи с детьми до 7 лет получат по пять тысяч рублей, сообщил во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. По данным Минтруда, таких выплат будет больше 16 млн.



Как отмечает Минцифра, «большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Ее получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012-го по 31 марта 2021 года».