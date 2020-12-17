Две недели строгого карантина и шесть тестов на коронавирус. Журналисты рассказали, как их готовили к пресс-конференции Путина

Журналисты, которые приехали на пресс-конференцию непосредственно в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, две недели провели в карантине, сдали по четыре теста на коронавирус и по два теста на антитела. Подробности подготовки 17 декабря приводит ТАСС.
Для карантина свои номера предоставила одна из гостиниц Управления делами президента в центре Москвы. Он предполагал одноместное размещение.
«Регламент запрещал гулять по этажу, напрямую общаться и передавать друг другу вещи. Алкоголь и сигареты тоже были под запретом. Получение любых предметов из-за периметра карантинной зоны разрешалось после согласования. При этом посылки, перед тем как попасть к адресату, пропускались через обеззараживающий кварцевый облучатель», — пишет агентство. Персонал напрямую не контактировал с постояльцами, а еду оставляли на стульях у дверей номеров.
Холл этажа регулярно обрабатывали с помощью кварцевого облучателя. Во время уборки в номере журналист мог немного в одиночестве прогуляться в коридоре.
По окончании режима изоляции журналисты утром 17 декабря из гостиницы отправились напрямую в Ново-Огарево, где находились в одном зале с президентом. Не пожелавшие находиться в карантине собрались в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.