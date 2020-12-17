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Две недели строгого карантина и шесть тестов на коронавирус. Журналисты рассказали, как их готовили к пресс-конференции Путина

Журналисты, которые приехали на пресс-конференцию непосредственно в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, две недели провели в карантине, сдали по четыре теста на коронавирус и по два теста на антитела. Подробности подготовки 17 декабря приводит ТАСС.

Для карантина свои номера предоставила одна из гостиниц Управления делами президента в центре Москвы. Он предполагал одноместное размещение.

«Регламент запрещал гулять по этажу, напрямую общаться и передавать друг другу вещи. Алкоголь и сигареты тоже были под запретом. Получение любых предметов из-за периметра карантинной зоны разрешалось после согласования. При этом посылки, перед тем как попасть к адресату, пропускались через обеззараживающий кварцевый облучатель», — пишет агентство. Персонал напрямую не контактировал с постояльцами, а еду оставляли на стульях у дверей номеров.

Холл этажа регулярно обрабатывали с помощью кварцевого облучателя. Во время уборки в номере журналист мог немного в одиночестве прогуляться в коридоре.

По окончании режима изоляции журналисты утром 17 декабря из гостиницы отправились напрямую в Ново-Огарево, где находились в одном зале с президентом. Не пожелавшие находиться в карантине собрались в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (12)

ahma
Надеюсь, гастероскопия и колоноскопия тоже были?
Маргaрита
Себе так полную дезинфекцию, а челядь пусть в метро с фиговым листом (маской) и без дистанции ездит... Главное пусть верят, что фиговый лист всех спасет!
***_555
Сколько на это потрачено?
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