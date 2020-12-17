«Новогодние» выплаты семьям с детьми дошкольного возраста обойдутся государству в 73,5 миллиарда рублей. Об этом 17 декабря со ссылкой Минфин РФ пишет ТАСС.
«По предварительным расчётам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей. Решение коснется 14,7 млн детей», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что семьи с детьми до семи лет получат по пять тысяч рублей к Новому году на каждого ребёнка. По его словам, «это будет скромный подарок государства».
Путин также поделился мнением о «берлинском пациенте», арестованном по делу о госизмене российском журналисте, уголовном деле хабаровского губернатора, а также о скандальном видеоролике с участием известного футболиста. Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».