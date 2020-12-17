Российским официальным лицам на два года запретили посещение Олимпиад

Представители правительства Российской Федерации не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который 17 декабря утвердил список санкций в отношении российского спорта.
Отмечается, что данный пункт не распространяется на членов правительства, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также глава страны — организатора соревнований может лично пригласить члена правительства РФ для посещения указанных мероприятий.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию России на четырехлетнюю дисквалификацию отечественного спорта. Дисквалификация сокращена с четырех до двух лет. Таким образом, российские спортсмены не смогут принимать участие в Олимпиаде 2020 и 2022 годов, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре под собственным флагом.