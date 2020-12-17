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Коронавирусные тесты жителей Красносельского района разошлют соседям. Ремонт лаборатории продлится до 21 декабря

Лаборатория поликлиники №106 Красносельского района закрыта по техническим причинам. «Контрольная дата устранения проблем — 21 декабря, в настоящее время биоматериал направляется для исследований в лабораторию Николаевской больницы, в Детский диагностический центр и детскую больницу №22», — сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.

Порядок проведения лабораторной диагностики COVID-2019 в Петербурге и маршрутизацию мазков на коронавирус, которые собирают у пациентов городских учреждений здравоохранения, установлен распоряжением комитета по здравоохранению. Согласно этому документу, лаборатория в Николаевской больнице выполняет тесты на ковид для Петродворцового и Адмиралтейского районов, детская больница №22 — для Колпинского, Детский диагностический центр — для Фрунзенского и Пушкинского районов.

Ранее в редакцию «Фонтанки» обратились читатели из Красносельского района, которые рассказали, что ждут результаты тестов на ковид из поликлиник больше недели вместо положенных по приказу Минздрава 48 часов.

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