FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

На Московском водитель Camry решил, что не стыдно как Боярский. Автомобиль возит сотрудников суда

Примеры вызывающей парковки продолжают присылать читатели «Фонтанки». На этот раз с «Мерседесом» народного артиста соревнуется «Камри», которая пристроилась на тротуаре в Адмиралтейском районе Петербурга.

Об нарушителя споткнулись на Московском проспекте, 22, в девять утра 17 декабря. Чёрная «Тойота Камри» проходу пешеходов не мешала, но уверенно встала на тротуар напротив клиники «СМТ».

Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

«Боярская парковка в исполнении водителя генерала какого-то», — оценил читатель номерные рамки с аббревиатурой МВД. Парковка на расширении перед автомобилем, судя по фото, занята, но, как добавил автор снимка, неподалёку свободные места были.

Номера машины числятся за арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области. «Тойота Камри» 2007 года выпуска с этими номерами последние пять лет регулярно появляется в контрактах суда на ремонт служебного транспорта. Это одна из самых старых машин автопарка, в котором всего восемь моделей.

В самом суде фотографии посмотрели и подтвердили «Фонтанке», что автомобиль служебный. «Факт имел место. Безусловно, это повод для разъяснительной работы с сотрудниками суда», - прокомментировали в пресс-службе. Горожанам подсказывают, что в подобных ситуациях не стоит забывать про ГИБДД, которая непосредственно может установить нарушает ли водитель действующие правила.

Тренд на парковку в неположенных местах задал чёрный «Мерседес» Михаила Боярского. Об его автомобиль спотыкаются даже на Google-картах. В конце прошлого года народному артисту выставили счёт в восемь тысяч рублей, но в этом году в ГИБДД административное производство возбуждают по принципу: нет тела — нет дела.

Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

264545201
Какая все-таки сильная эрекция у редакции на Мушкетера.
Ну паркуется дедушка, ну хамит.
Вы представляете как он икает теперь после каждой статьи о неправильной парковке
alexadmin
Если мушкетерам можно, то сотрудникам кардинала - и подавно!
Сергей Шевчук
Там всегда места заняты, там поликлиника СМТ, и машина реально никому не мешает. А вот нет правила нарушает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний