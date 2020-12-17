Об нарушителя споткнулись на Московском проспекте, 22, в девять утра 17 декабря. Чёрная «Тойота Камри» проходу пешеходов не мешала, но уверенно встала на тротуар напротив клиники «СМТ».

Примеры вызывающей парковки продолжают присылать читатели «Фонтанки». На этот раз с «Мерседесом» народного артиста соревнуется «Камри», которая пристроилась на тротуаре в Адмиралтейском районе Петербурга.

«Боярская парковка в исполнении водителя генерала какого-то», — оценил читатель номерные рамки с аббревиатурой МВД. Парковка на расширении перед автомобилем, судя по фото, занята, но, как добавил автор снимка, неподалёку свободные места были.

Номера машины числятся за арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области. «Тойота Камри» 2007 года выпуска с этими номерами последние пять лет регулярно появляется в контрактах суда на ремонт служебного транспорта. Это одна из самых старых машин автопарка, в котором всего восемь моделей.



В самом суде фотографии посмотрели и подтвердили «Фонтанке», что автомобиль служебный. «Факт имел место. Безусловно, это повод для разъяснительной работы с сотрудниками суда», - прокомментировали в пресс-службе. Горожанам подсказывают, что в подобных ситуациях не стоит забывать про ГИБДД, которая непосредственно может установить нарушает ли водитель действующие правила.

Тренд на парковку в неположенных местах задал чёрный «Мерседес» Михаила Боярского. Об его автомобиль спотыкаются даже на Google-картах. В конце прошлого года народному артисту выставили счёт в восемь тысяч рублей, но в этом году в ГИБДД административное производство возбуждают по принципу: нет тела — нет дела.

