Смольный просит помощь зала. Выработкой мер поддержки пострадавшему бизнесу займутся экспертные советы

В Петербурге появятся экспертные советы, которые выработают меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей экономики. Как сообщила 17 декабря пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов внес необходимые изменения в постановление «О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Советы появятся в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. Сейчас обсуждаются критерии выбора экспертов.
Раз в две недели они будут представлять губернатору аналитические отчеты, содержащие оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также предложения по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.
«В частности, в планах экспертного совета по культуре — обсуждение вопросов компенсации выпадающих доходов, а также расширение практики субсидирования негосударственного сектора», — говорится в сообщении Смольного. Экспертный совет по туризму и гостиничному бизнесу будет предлагать идеи для активизации работы туристской отрасли и по восстановлению турпотока.