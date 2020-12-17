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Смольный просит помощь зала. Выработкой мер поддержки пострадавшему бизнесу займутся экспертные советы

В Петербурге появятся экспертные советы, которые выработают меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей экономики. Как сообщила 17 декабря пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов внес необходимые изменения в постановление «О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Советы появятся в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. Сейчас обсуждаются критерии выбора экспертов.

Раз в две недели они будут представлять губернатору аналитические отчеты, содержащие оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также предложения по поддержке предприятий и организаций и другие актуальные вопросы развития отраслей.

«В частности, в планах экспертного совета по культуре — обсуждение вопросов компенсации выпадающих доходов, а также расширение практики субсидирования негосударственного сектора», — говорится в сообщении Смольного. Экспертный совет по туризму и гостиничному бизнесу будет предлагать идеи для активизации работы туристской отрасли и по восстановлению турпотока.

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Комментарии (2)

USSR_forever
зачем эти никому не нужные "экспертные советы"? языком чесать? просто раздайте бизнесу денег на поддержку на р.сч. - все данные есть в ФНС. Как минимум надо включить всех, кто не сдаёт сегодня нулевую отчётность. Поверьте, дальше бизнес сам разберёться и со своими проблемами и с удержанием коллективов "на плаву". А от бла-бла-бла людей не перестанут увольнять, от бла-бла-бла компании не перестанут закрываться. Компании закрываются потому что у них денег нет, а людей увольняют, потому что у компании прибылей нет, и не с чего платить зар. платы. В условиях международной пандемии правительства других стран просто перечисляют бизнесу денег на поддержку компаний, и все проблемы рассасываются сами собой. Почему в этой стране, в которой так любят слизывать чужие законы с других стран, не могут слизать адекватные меры поддержки с других стран? Нет, компаниям предлагают какие-то отсрочки (платить всё равно придётся) и кредиты (которые по сути ещё большие долги). Хватит банкротить сотни фирм!
Ayrton Senna
То есть с марта месяца целенаправленно убивали бизнес равнодушным отношением, а когда пандемия пошла фактически на спад и больше походит на цирковое представление , пытаются воскресить бизнес, который уже не существует? А где были волшебные экспертные советы и в принципе почему не поднимался вопрос адекватной поддержки бизнеса в марте месяце?
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