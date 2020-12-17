Смольный просит помощь зала. Выработкой мер поддержки пострадавшему бизнесу займутся экспертные советы

В Петербурге появятся экспертные советы, которые выработают меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей экономики. Как сообщила 17 декабря пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов внес необходимые изменения в постановление «О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



Советы появятся в сферах общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта. Сейчас обсуждаются критерии выбора экспертов.