Как сообщили в комитете по культуре 17 декабря, в «Сказкин дом» в Александровском парке с проверкой Роспотребнадзор и чиновники нагрянули накануне и, вопреки постановлению, застали за активной работой.

Смольный и Роспотребнадзор застали за нарушением коронавирусных ограничений детский театр-музей на Петроградской стороне. Новогоднюю программу маленьким зрителям там обещали до 29 декабря.

Там продолжались спектакли, построенные на активном участии детей, при этом, как подчёркивают в пресс-службе, администрация не позаботилась об элементарных предосторожностях. У входа не оказалось дезинфекторов и градусника для проверки температуры. Разметку сделали у стойки администратора, но на гардероб и места общего пользования силы решили не тратить. А судя по открытым лицам, вопрос о ношении маски оставляли на откуп зрителей.

«Кроме того, QR-код площадки не соответствует реализуемой деятельности. Получив QR-код «музея», организаторы проводят в помещении интерактивные спектакли, в то время как в музеях в настоящее время запрещено проведение каких-либо мероприятий», — объясняют в Смольном.



На сайте «Сказкин дом» презентует себя театром, но и это не облегчает его работу. То же постановление с 4 декабря запрещает доступ на театральные и концертные площадки детям до 16 лет. Петербуржцы новые ограничения не пропустили и в начале месяца забрасывали администраторов паблика «Сказкин дом» вопросами об изменениях в расписании и обмене билетов. «Добрая хозяюшка» заверяла, что новогодние программы будут проходить до 29 декабря.



Роспотребнадзор зафиксировал нарушения в протоколе, который будет направлен в суд.

