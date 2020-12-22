Наперегонки с Дедом Морозом. Как вовремя доставить груз в праздничный сезон?

Экспресс-доставка груза

Удачным выходом может стать авиаперевозка, даже если до этого бизнес никогда ее не использовал. Денис Миненко, генеральный директор Пулковской Логистической Компании (ПЛК), помог нам разобраться в том, как работает авиадоставка и чем она помогает бизнесу в горячий сезон.

Мы никогда не отправляли нашу продукцию (оборудование, запчасти, продукты) самолетом. Это, наверное, дорого?

Грузовые авиаперевозки доступнее, чем многие думают. Например, вам нужно доставить 100 кг оборудования в Красноярск. Это займет всего один день и, согласно расчетам ПЛК, будет стоить 10 300 рублей, если используется схема «от аэропорта вылета до аэропорта назначения». Если ваши 100 кг оборудования должны улететь не в Красноярск, а в Симферополь, авиаперевозка обойдется в 7400 рублей.



Тарифы на доставку груза самолетами зависят от удаленности аэропорта назначения, поэтому отправления на Дальний Восток самые дорогие. Однако срок доставки при этом будет всего 2–3 дня. Ознакомиться с тарифами авиаперевозки грузов из Петербурга можно здесь.

Какие грузы можно отправлять самолетом, а какие — нельзя?

Под запретом — токсичные газы, взрывчатые вещества и пиротехника, так что направить заказчику партию новогодних фейерверков точно не получится. Плюс существуют особые категории грузов, для которых требуются дополнительные документы и проверка контрольными органами. К их числу относятся, в частности, животные и продукты. Все, что перевозится на борту воздушного судна, должно быть упаковано так, чтобы обеспечить сохранность на протяжении всего пути, а также защитить от повреждения другие грузы и обшивку самолета. Продукты и ряд медикаментов требуют соблюдения определенного температурного режима, при этом лекарства необходимо пересылать в термобоксах, оборудованных хладоэлементами. Для перевозки животных требуется соблюдение определенных условий и использование специальных клеток-переносок.

Складская обработка и авиадоставка грузов

При комплектовании и формировании груза важно учитывать вес и габариты одного места. Основное условие — оно должно проходить в люк самолета. Что касается веса, то при перевозке сложной техники и оборудования он может доходить до 5 000 кг. Обычно специалисты ПЛК рекомендуют клиентам комплектовать груз так, чтобы место весило не более 80 кг.

В декабре мы работаем чуть ли не до боя курантов. Получится ли отправить что-то самолетом в самом конце месяца?

Для авиаперевозки грузов можно выбрать любое число, даже 31 декабря. Рейсы выполняются по регулярному расписанию. Здесь нет ограничений, с которыми сталкиваются логистические операторы, использующие автотранспорт: им приходится прекращать прием заказов во второй половине месяца, так как, в противном случае, они рискуют не уложиться в сроки. Авиадоставка груза по России возможна в течение всего праздничного сезона, однако специалисты рекомендуют для надежности добавлять к сроку один или два дня — в это время повышенный спрос.

Грузовые перевозки от двери до двери

Как быстро мой груз доберется до пункта назначения?



Допустим, вы решили отправить груз из Пулково по самому популярному направлению — на Дальний Восток. В сезон высокого спроса это займет 2–3 дня, при том что машина проделала бы тот же путь за месяц!

Есть ли возможность доставки груза «от двери до двери»?

Конечно, компания ПЛК осуществляет перевозку «под ключ»: забирает груз с адреса отправителя и доставляет его лично в руки получателю. Процесс организован следующим образом. Сначала клиент направляет заявку с перечнем требуемых услуг, затем менеджер формирует накладную для экспедирования, согласовывает с клиентом даты и сроки. Водитель забирает груз и доставляет его на склад для контрольных замеров, взвешивания и, при необходимости, дополнительной упаковки. В аэропорту назначения экспедитор ПЛК получает груз и доставляет по указанному адресу. При осуществлении перевозки клиенту приходят автоматические уведомления с каждого этапа.

Если в этом декабре решим поменять автофуры на самолет, с чего нам начать?

Как уже было сказано выше, первый шаг — подать заявку. Это можно сделать онлайн на сайте ПЛК через простую форму В течение 30 минут с вами свяжется менеджер, который оформит перевозку. Если заявка была подана до 16:00, груз может быть отправлен в тот же день — и в большинстве случаев получатель заберет его уже завтра.



За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Он контролирует выполнение перевозки на всех ее этапах, а также всегда находится на связи и готов ответить на любой вопрос.

Получится ли во время пандемии отправить что-то зарубежному заказчику?

Эпидемиологическая обстановка серьезно повлияла на международные авиаперевозки грузов, однако в этом сегменте осталось немало привлекательных возможностей. Многие границы закрыты для пассажиров, но при этом открыты для грузов. Некоторые авиакомпании сейчас осуществляют только грузовые рейсы. Обратите внимание: доставка в другую страну пройдет успешно только в случае, если у логистической компании есть свой отдел таможенного оформления, который подготовит и выпустит все необходимые разрешительные документы.

На что обращать внимание, выбирая транспортную компанию для авиаперевозок?

Следует учитывать несколько критериев: время присутствия на рынке, опыт в осуществлении авиаперевозок, количество филиалов и представительств, в том числе их наличие в Москве, Петербурге и других крупных городах России. Конечно же, важна квалификация персонала. Так, сотрудники ПЛК проходят регулярное обучение в соответствии с требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта и получают сертификаты IATA по перевозке опасных грузов (Dangerous Goods Regulations) и живых животных (Live Animals Regulations). Специалисты ПЛК подчеркивают, что наличие аккредитации в IATA является одним из ключевых критериев.

Международные авиаперевозки грузов

Авиаперевозка всех типов грузов Перевозка грузов самолетом

Также стоит обратить внимание на то, есть ли у перевозчика собственный большой склад и автопарк. Такая комбинация позволяет оперативно забирать груз у отправителя, а затем упаковывать, комплектовать и хранить его до момента вылета рейса, что в итоге создает возможность отправки «день в день».

Как сэкономить на авиаперевозках в праздничный сезон?

Обратившись в компанию ПЛК для доставки груза с ?? декабря 2020 года по 31 января 2021 года, читатели «Фонтанки» смогут получить скидку* 7 руб./кг от тарифа. Для этого необходимо, оформляя заказ на сайте, ввести промокод fontanka в поле «Комментарий» или сообщить его менеджеру при оформлении перевозки. Акция действует на первые три перевозки груза.

Материал подготовлен специально для Пулковской Логистической Компании

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