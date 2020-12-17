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Слесарь устроил «газовую камеру» в башкирском бассейне. Пострадали 16 детей

В Башкортостане расследуют отравление хлором группы детей в бассейне города Учалы. Причиной, как установила прокуратура, были действия слесаря. Примечательно, что инцидент произошел спустя два дня после массового отравления посетителей бассейна в Астрахани.

По данным СУ СК Башкирии, 9 декабря в МАУ ДО «Дворец творчества» в городе Учалы проходило занятие по плаванию у группы детей в возрасте от 7 до 12 лет. 16 детей и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу покинули бассейн. В результате четверо подростков были госпитализированы с отравлением парами хлора. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Учалинская межрайонная прокуратура установила, что в тот момент, когда в бассейне занимались дети, слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой. Он залил в сток химический реагент, который вступил в реакцию с остатками хлора в трубе. Из-за этого произошел выброс газа, который распространился по всему бассейну.

Помимо этого, оказалось, что слесарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На работу его взяли без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора Дворца творчества дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) и потребовала устранить нарушения. Материалы проверки направлены следствию для дачи уголовно-правовой оценки об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За два дня до происшествия в Учалах, утром 7 декабря, в бассейне спорткомплекса в Астрахани после занятий почувствовали себя плохо около 30 человек, в том числе 21 ребенок. 17 человек были госпитализированы. Предварительной причиной массового отравления следователи назвали нарушение технологии очистки бассейна.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Привлекавшийся к уголовной ответственности не должен работать слесарем?
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