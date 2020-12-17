Слесарь устроил «газовую камеру» в башкирском бассейне. Пострадали 16 детей

В Башкортостане расследуют отравление хлором группы детей в бассейне города Учалы. Причиной, как установила прокуратура, были действия слесаря. Примечательно, что инцидент произошел спустя два дня после массового отравления посетителей бассейна в Астрахани.

По данным СУ СК Башкирии, 9 декабря в МАУ ДО «Дворец творчества» в городе Учалы проходило занятие по плаванию у группы детей в возрасте от 7 до 12 лет. 16 детей и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу покинули бассейн. В результате четверо подростков были госпитализированы с отравлением парами хлора. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Учалинская межрайонная прокуратура установила, что в тот момент, когда в бассейне занимались дети, слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой. Он залил в сток химический реагент, который вступил в реакцию с остатками хлора в трубе. Из-за этого произошел выброс газа, который распространился по всему бассейну. Помимо этого, оказалось, что слесарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На работу его взяли без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора Дворца творчества дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и трудового законодательства ( ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) и потребовала устранить нарушения. Материалы проверки направлены следствию для дачи уголовно-правовой оценки об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.