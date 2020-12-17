Под мостом Александра Невского едва не утонула молодая ныряльщица. Её спасали, пробираясь между льдинами

Спасательная операция развернулась под мостом Александра Невского в Петербурге 17 декабря. Между льдинами искали соскользнувшую с парапета девушку.



Как стало известно «Фонтанке», падение человека с моста немногим позже полудня заметили прохожие, которые и вызвали экстренные службы. Неву сковывает лёд, но упавшая попала в полынью у опоры. Работу спасателей это не облегчило — через торосы пробирались в гидрокостюмах и с резиновой лодкой. Параллельно прибыл катер на воздушной подушке.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что утопавшую извлекли из воды и передали медикам скорой. По предварительной информации, в прошлом месяце ей исполнилось 20 лет. Экстремальное погружение в ледяную воду не прошло даром: девушка в состоянии клинической смерти, её реанимируют в карете скорой.