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Под мостом Александра Невского едва не утонула молодая ныряльщица. Её спасали, пробираясь между льдинами

Спасательная операция развернулась под мостом Александра Невского в Петербурге 17 декабря. Между льдинами искали соскользнувшую с парапета девушку.

Как стало известно «Фонтанке», падение человека с моста немногим позже полудня заметили прохожие, которые и вызвали экстренные службы. Неву сковывает лёд, но упавшая попала в полынью у опоры. Работу спасателей это не облегчило — через торосы пробирались в гидрокостюмах и с резиновой лодкой. Параллельно прибыл катер на воздушной подушке.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что утопавшую извлекли из воды и передали медикам скорой. По предварительной информации, в прошлом месяце ей исполнилось 20 лет. Экстремальное погружение в ледяную воду не прошло даром: девушка в состоянии клинической смерти, её реанимируют в карете скорой.

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Комментарии (5)

bluxer
А теперь ещё и в дурку.
german_5e4d02dc5a4f9
парень бросил, мать посуду мыть заставляет, отец айфон не купил, боже, какое горе, бгг...
DEMOMON
Вот что за бездумность?
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