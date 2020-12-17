Ученый расскажет о фантастических тварях, которые обитали в русском Средневековье

Джоан Роулинг писала про нюхля и обскура. А средневековый русский селянин описывал фантастическую тварь так: «Один месяц бывает самцом, а другой — самкой». Откуда у селянина такая информация про зайца (да, это он про зайца) — непонятно. А про действительно фантастических тварей русского Средневековья узнаем на онлайн-лекции 20 декабря. Бесплатно, 12+
Зайцев русские люди хотя бы видели. Как и змей. Кстати, верное средство от них — встретив, догола раздеться. Так утверждалось в Средние века. Тогдашний обыватель, как видим, и про местных зверей мог всякого порассказать, а уж про заморских, которых никогда не видел… Например, знал, что в других краях живут ноздророг, вельблудопардус и водный конь. Предполагать, что это носорог, верблюд и, ну, допустим, гиппопотам было бы самонадеянно. Потому что на старинных изображениях и вправду какие-то фантастически твари. Лектор, искусствовед Николай Буцких долгое время был хранителем древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки, преподает церковнославянский, ведет лекции на «Арзамасе». Он не только расскажет, как идентифицировать на фреске, иконе или в книжной миниатюре всяких немыслимых существ. Но и научит самостоятельно читать на церковнославянском «Физиолог» — главную средневековую книгу о свойствах зверей.
Организатор — Центр славянской письменности «Слово», что в Москве, на ВДНХ. Но лекция будет онлайн, регистрация по ссылке. Начало в 15:00.
Александра Шеромова