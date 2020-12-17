Рестораторы и ученые обсудят фуд-тренды прошлого и будущего

Обычно в лекционном цикле #ЧТО_ПРОИСХОДИТ ученые рассуждают о драматичных вещах вроде вирусов, экономических кризисов и фейк-ньюс. А 19 декабря Ассоциация выпускников СПбГУ и Social club соберут в онлайне экспертов, чтобы поговорить про еду. Бесплатно. 12+
Тема как бы к грядущему новогоднему застолью, но звучит так: «Что мы уже не едим и что мы еще не едим». Интересно, насколько успешно наш предок в каком-нибудь XV веке усвоил бы оливье с майонезом? Не загнулся ли бы от печенек с трансжирами? Да и мы при всей глобализации не спешим вкусить итальянского сыра касу марцу с мушиными личинками и шведскую забродившую селедку сюрстрёмминг. Или какого-нибудь жука. Впрочем, насекомые были одним из фуд-трендов 2020 года. Потому что протеин и Омега-3. Еще одна мода — странные чаи: сырный, грибной, алкогольный. Мир, правда, вполне мог этих фуд-трендов не заметить, поскольку из-за пандемии почитай весь год просидел на домашней кухне. А что войдет в пищевую моду в 2021 году? Откуда вообще такие моды берутся? Станем ли все мы однажды веганами?
Своими соображениями и наблюдениями поделятся ресторатор, основатель бистро «Футура» Илья Литвяк, ресторанный критик, переводчик Тамара Иванова-Исаева и историк, антрополог Мария Пироговская (ЕУСПб). Трансляция — 19 декабря в 12:30 в паблике. Если зарегистрируетесь, то вам напомнят.
Александра Шеромова