FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Участники российского онлайн-хакатона за 48 часов создали защищенную систему для бизнеса

Российские программисты в финале онлайн-хакатона Blockchain.Hack за двое суток создали защищенную блокчейн-систему для бизнеса. Она предназначена для предпринимателей и крупных корпораций, занимающихся анализом больших объемов данных и требующих повышенной информационной безопасности.

В финале онлайн-хакатона, который прошел в середине декабря 2020 года, приняли участие 11 команд, сообщает корреспондент «Фонтанки». Отборочный тур проводился в ноябре, и в него прошла 31 команда. Участникам финального раунда понадобилось на создание новых блокчейн-сетей для российского бизнеса 48 часов. «Эксперты высоко оценили качество предложенных решений», — отметил директор Центра технологического предпринимательства Университета ИТМО Кирилл Плугин.

Победителями Blockchain.Hack стали 5 команд, они разделили призовой фонд в 500 тысяч рублей. Еще одна команда получила специальный приз от экспертного жюри, а нескольких финалистов пригласили в команду разработчиков «Газпром нефти». В планах компании протестировать защищенные механизмы взаимодействия независимых блокчейн-сетей для передачи данных из разных бизнес-процессов. Ранее «Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку самолета по блокчейн. Компания также работает над пилотными блокчейн-проектами для выпуска банковских гарантий, автоматизации логистических операций и контроля за сервисным обслуживанием бурового оборудования.

Организаторами соревнования разработчиков Blockchain.Hack выступили Университет ИТМО, компания «Газпром нефть» и Университет Иннополис. Технологические мощности для участников предоставили Yandex.Cloud и Waves Enterprise.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний