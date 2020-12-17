Участники российского онлайн-хакатона за 48 часов создали защищенную систему для бизнеса

Российские программисты в финале онлайн-хакатона Blockchain.Hack за двое суток создали защищенную блокчейн-систему для бизнеса. Она предназначена для предпринимателей и крупных корпораций, занимающихся анализом больших объемов данных и требующих повышенной информационной безопасности.
В финале онлайн-хакатона, который прошел в середине декабря 2020 года, приняли участие 11 команд, сообщает корреспондент «Фонтанки». Отборочный тур проводился в ноябре, и в него прошла 31 команда. Участникам финального раунда понадобилось на создание новых блокчейн-сетей для российского бизнеса 48 часов. «Эксперты высоко оценили качество предложенных решений», — отметил директор Центра технологического предпринимательства Университета ИТМО Кирилл Плугин.
Победителями Blockchain.Hack стали 5 команд, они разделили призовой фонд в 500 тысяч рублей. Еще одна команда получила специальный приз от экспертного жюри, а нескольких финалистов пригласили в команду разработчиков «Газпром нефти». В планах компании протестировать защищенные механизмы взаимодействия независимых блокчейн-сетей для передачи данных из разных бизнес-процессов. Ранее «Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку самолета по блокчейн. Компания также работает над пилотными блокчейн-проектами для выпуска банковских гарантий, автоматизации логистических операций и контроля за сервисным обслуживанием бурового оборудования.
Организаторами соревнования разработчиков Blockchain.Hack выступили Университет ИТМО, компания «Газпром нефть» и Университет Иннополис. Технологические мощности для участников предоставили Yandex.Cloud и Waves Enterprise.