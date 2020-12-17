Участники российского онлайн-хакатона за 48 часов создали защищенную систему для бизнеса

Российские программисты в финале онлайн-хакатона Blockchain.Hack за двое суток создали защищенную блокчейн-систему для бизнеса. Она предназначена для предпринимателей и крупных корпораций, занимающихся анализом больших объемов данных и требующих повышенной информационной безопасности.



В финале онлайн-хакатона, который прошел в середине декабря 2020 года, приняли участие 11 команд, сообщает корреспондент «Фонтанки». Отборочный тур проводился в ноябре, и в него прошла 31 команда. Участникам финального раунда понадобилось на создание новых блокчейн-сетей для российского бизнеса 48 часов. «Эксперты высоко оценили качество предложенных решений», — отметил директор Центра технологического предпринимательства Университета ИТМО Кирилл Плугин.