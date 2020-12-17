В петербургской школе, где на больничный ушли 20 учителей, нет заболевших коронавирусом

Ни у кого из заболевших в 149-й школе Калининского района педагогов не подтверждён коронавирус. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 17 декабря.



«Ковида подтвержденного нет ни у кого. Диагнозы, в основном, ОРВИ и обострение хронических заболеваний», — уточнил собеседник.

На больничном в 149-й школе находятся 20 учителей. Руководство учреждения «убедительно просило» родителей перевести детей на смешанный формат обучения, такой возможностью воспользовались для 96 из 876 учащихся.