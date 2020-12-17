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В петербургской школе, где на больничный ушли 20 учителей, нет заболевших коронавирусом

Ни у кого из заболевших в 149-й школе Калининского района педагогов не подтверждён коронавирус. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 17 декабря.

«Ковида подтвержденного нет ни у кого. Диагнозы, в основном, ОРВИ и обострение хронических заболеваний», — уточнил собеседник.

На больничном в 149-й школе находятся 20 учителей. Руководство учреждения «убедительно просило» родителей перевести детей на смешанный формат обучения, такой возможностью воспользовались для 96 из 876 учащихся.

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Комментарии (11)

264542251
Как заболело 20 учителей и ни у кого нет короновируса? Либо некачественные тесты , либо нас "дурят". То что в Питере занижают статистику - не секрет. Эту ситуацию надо брать на контроль и повторно всех тестировать, чтобы не допустить повального заболевания учащихся.
Sulahit
Нету заболевших и всё! Простудились 20 человек, что такого?
По теме. Не знаю, как там с вакциной, а с тестами ситуация аховая. Походу, качество вообще ниже плинтуса. Либо коммерческие лаботатории заставляют рисовать статистику.
У меня самого частично обоняние пропадало, при том, что вообще никогда такого не было (+температура ненадолго). 2 недели отсидел дома. Делал 4 теста. Ни 2 мазка, ни 2 теста на антитела вообще ничего не показали.
264017931
Когда в школах закончатся здоровые учителя, несогласные смогут обратиться к Потехиной. Возможно, она вновь создаст опрос, где предложит самым несогласным из несогласных их заменить. Или вытащит из шляпы каких-то мифических тьюторов.
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