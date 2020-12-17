Центробанк предложил дать заемщикам 14 дней на отказ от любых навязанных при выдаче кредита услуг

Банк России предложил дать заемщикам право в течение двух недель отказаться от любых услуг, навязанных при оформлении потребительского кредита. Об этом 17 декабря сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Центробанк предлагает внести поправки в закон о потребительском кредите. Инициатива сейчас обсуждается. По замыслу, кредитные организации должны возвращать потребителям деньги за неоказанные услуги по первому требованию после получения соответствующих заявлений.
Сейчас заемщики могут в течение 14 дней отказаться от любой услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, но при этом банк имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку.
По данным на конец третьего квартала 2020 года, ЦБ получил от клиентов банков 62,4 тыс. жалоб на тему потребительского кредитования. Из них
В том же направлении, что и Банк России, действует Минфин, который ранее разработал проект поправок в закон о потребительском кредите. Участники рынка опасаются, что принятие изменений может привести к отказу от кредиток, поскольку сделает их выдачу невыгодной. Комиссию за снятие наличных с кредитки и перевод денег на другие карты, согласно проекту закона, можно признать навязанными дополнительными услугами.