Центробанк предложил дать заемщикам 14 дней на отказ от любых навязанных при выдаче кредита услуг

Банк России предложил дать заемщикам право в течение двух недель отказаться от любых услуг, навязанных при оформлении потребительского кредита. Об этом 17 декабря сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.



Центробанк предлагает внести поправки в закон о потребительском кредите. Инициатива сейчас обсуждается. По замыслу, кредитные организации должны возвращать потребителям деньги за неоказанные услуги по первому требованию после получения соответствующих заявлений.

Сейчас заемщики могут в течение 14 дней отказаться от любой услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, но при этом банк имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку.