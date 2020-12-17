FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Умер мэр Харькова Кернес. Он лечился от коронавируса в клинике Charite

Геннадий Кернес ушел из жизни в возрасте 61 года.

«Сегодня, 17 декабря, стало известно, что умер мэр Харькова Геннадий Кернес», — сообщает издание «Страна.ua».

В окружении политика подтвердили, что последствия COVID-19 дали «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».

Накануне стало известно, что состояние мэра Харькова ухудшилось.

В середине сентября Кернес заболел COVID-19. Болезнь у него протекала в тяжелой форме. Он даже вынужден был отправиться на лечение в клинику Charite.

Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Кернес выступал против Майдана и призывал начать переговоры с Россией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

baddancer
Гепа всё.
doorbal_
коронавичок
262164131
Навального вылечили от СМЕРТЕЛЬНОГО НОВИЧКА, а Кернеса не вылечили от коронавируса. Странно...
А Шарите это точно медицинская клиника?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний