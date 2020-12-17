Умер мэр Харькова Кернес. Он лечился от коронавируса в клинике Charite

Геннадий Кернес ушел из жизни в возрасте 61 года.
«Сегодня, 17 декабря, стало известно, что умер мэр Харькова Геннадий Кернес», — сообщает издание «Страна.ua».
В окружении политика подтвердили, что последствия COVID-19 дали «серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма».
Накануне стало известно, что состояние мэра Харькова ухудшилось.
В середине сентября Кернес заболел COVID-19. Болезнь у него протекала в тяжелой форме. Он даже вынужден был отправиться на лечение в клинику Charite.
Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Кернес выступал против Майдана и призывал начать переговоры с Россией.