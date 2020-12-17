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Воры запустили руку в шкатулку артистки филармонии, а квартире на Васильевском не помог присмотр аспиранта из Китая

Петербургская полиция ищет воров, побывавших в квартирах в Московском районе и на Васильевском острове. Первому пришлось постараться, но из дома артистки он уходил разочарованным.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне в полицию обратилась 51-летняя сотрудница академической филармонии имени Шостаковича, которая сообщила о краже в пятиэтажке на Космонавтов. Квартиру альт оркестра оставила без присмотра менее чем на четыре часа. Вернувшись около девяти вечера, заметила следы чужого присутствия.

Незваный гость пробрался по оконной решётке с первого этажа на балкон второго и запустил руку в шкатулку. Пропали три кольца в виде сердец, правда, едва ли вора порадуют в скупке: хозяйка оценила украшения примерно в пять тысяч рублей. Вместе с ними исчезли документы на квартиру. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ещё одно дело по аналогичной статье готовятся возбудить после заявления 23-летнего аспиранта Высшей школы экономики из Китая. Молодой человек присматривал за квартирой своего 45-летнего земляка на Кораблестроителей и раз в неделю наведывался, чтобы полить цветы. Очередной визит пришёлся на вечер 16 декабря и начался с ревизии.

Из двушки пропали 2 тысячи долларов, 5 тысяч евро, пара золотых цепочек и ключи от «Ленд Ровера». Саму машину неизвестный (судя по всему, он подобрал ключи к квартире) угнать не успел. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, общий ущерб составил примерно 601 тысячу рублей, домушника ищут.

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