FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Юный водитель в Петербурге сначала застрял в бетоне, потом между машинами, и ударив одну из них, скрылся

«Приключения» молодого водителя на севере Петербурга снял на видео очевидец. По его словам, неопытность автомобилиста привела к ДТП.

Об инциденте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает подписчик Андрей. На проспекте Просвещения, во дворе дома 14/2, молодые люди (на вид — несовершеннолетние) на «Рено Дастере» сначала налетели на бетонный камень, ограждающий парковку, сами съехать не смогли, и им помог прохожий. Хотели уехать, но, видимо, водительского навыка не хватило. Оказавшись между такси и «Хондой», парень сдал назад и ударил «Хонду» в бампер. Её водитель сразу вызвал ГИБДД, Андрей передал ему видеозапись. А молодые люди скрылись. «Надеюсь, они никого по пути не сбили где-то», — резюмирует очевидец.

vk.com/spb_today

Некоторые вопросы вызывает и поведение таксиста. Объяснить его автор видео не смог. «Водитель «Яндекса» не видел момента ДТП, поэтому и отъехал. Почему не остался и не выпустил их, спросите у него», — пишет Андрей.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alex000
Не вижу ни одной адекватной стороны в этой истории. У одной стороны всё кривенько-слепенько, ладно, спишем на несознательный возраст и напряжённые отношения с головой. Но другие-то два чего? Возможность сдать назад у стоящего слева была. Стоящий справа мог уйти в "карман" между двумя авто - пусть даже не полностью, но разъехаться уже можно.
Serg_I
Утренний дастер потянул на блокбастер...
263804651
Таксист, видимо, пошёл на принцип и стоял до конца. После ДТП и разговора с пацаном, таксист вдруг понял, что сейчас его будут бить, возможно, ногами. Поэтому он с запоздалым благоразумием дал парням выехать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний