«Приключения» молодого водителя на севере Петербурга снял на видео очевидец. По его словам, неопытность автомобилиста привела к ДТП.
Об инциденте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает подписчик Андрей. На проспекте Просвещения, во дворе дома 14/2, молодые люди (на вид — несовершеннолетние) на «Рено Дастере» сначала налетели на бетонный камень, ограждающий парковку, сами съехать не смогли, и им помог прохожий. Хотели уехать, но, видимо, водительского навыка не хватило. Оказавшись между такси и «Хондой», парень сдал назад и ударил «Хонду» в бампер. Её водитель сразу вызвал ГИБДД, Андрей передал ему видеозапись. А молодые люди скрылись. «Надеюсь, они никого по пути не сбили где-то», — резюмирует очевидец.
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Некоторые вопросы вызывает и поведение таксиста. Объяснить его автор видео не смог. «Водитель «Яндекса» не видел момента ДТП, поэтому и отъехал. Почему не остался и не выпустил их, спросите у него», — пишет Андрей.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.